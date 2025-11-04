道奇洛杉磯封王遊行，30萬人擠爆！大谷護妻真美子超甜蜜。圖／翻自道奇X、@4869_harutoathl

洛杉磯道奇隊達成世界大賽2連霸，2日從加拿大多倫多載譽回到美國洛杉磯，3日在洛杉磯舉行大遊行，預估約有30萬球迷擠爆洛杉磯市區，球迷們手持隊旗、穿著藍白球衣，沿途揮舞歡呼，其中球星大谷翔平一度在遊行巴士上「護妻」真美子的舉動，引發網友關注。

道奇隊的封王遊行於當地時間3日上午11時展開，球員與教練團搭乘雙層觀光巴士，在市中心主要道路巡迴，最終抵達道奇體育場。而道奇這次封王，也被外界戲稱為「日本之光」，因為「二刀流」大谷翔平在賽程中多次精彩表現，山本由伸更是拿下MVP。

這趟封王遊行中，大谷也帶著妻子真美子一同參加，期間真美子在巴士上不斷拿手機拍攝，而粉絲們也發現，大谷深怕真美子會因為巴士的顛簸而跌倒，因此一度伸出雄壯的手臂來護妻，甜蜜舉動羨煞許多粉絲。另外，大谷在球場致詞時也說：「能贏得比賽，並被這些了不起的球迷包圍，真是太棒了，我正全心享受這一切。」

至於山本由伸，他則是先以西班牙文說「午安，大家好」，接著他用英文來說出他的經典名言：「Losing isn’t an option.（負けるという選択肢はない.）」（輸！不是選項！）

最後的演說壓軸，則由本季結束就要正式退休的Clayton Kershaw，來完美收場，他激動地喊：「我是終身的冠軍！」並一度落淚，他感性地說：「謝謝大家，18年了，真的謝謝大家。謝謝你們這18年來一直到場支持、為我加油。」



