道奇牛棚大將缺席世界大賽原因曝光 Vesia證實女兒10月底逝世
美國職棒洛杉磯道奇投手 Alex Vesia 今（8日）於社群媒體上沉痛宣布，他與妻子 Kayla 失去摯愛的女兒 Sterling Sol Vesia。道奇隊今年在世界大賽擊敗多倫多藍鳥隊，達成 21 世紀首次二連霸，但 Vesia 在系列賽開打前，便因「家庭事務」未被放進 26 人名單。
29 歲的 Vesia 是道奇隊倚重的主力後援左投，本季例行賽出賽 68 場，防禦率 3.02，拿下 26 次中繼成功及 5 次救援成功；季後賽亦出賽 7 場。當他意外未被放進世界大賽名單時，道奇隊友為表達支持，特地在比賽期間，於球帽的世界大賽標誌旁繡上 Vesia 的背號「51」。當時的對手藍鳥隊，也有部分球員在球帽上寫下「51」，與 Vesia 同在。
Vesia 今日在 Instagram 上證實了此一不幸消息，他寫道：「Sterling Sol Vesia 我們的小天使，我們永遠愛你 & 妳永遠與我們同在。」
Vesia 沉痛表示：「我們漂亮的女兒在 10 月 26 日星期日去了天堂。沒有任何言語足以形容我們正在經歷的痛苦，但我們會將她放在心中，珍惜與她共度的每一秒鐘。」
他也藉此感謝各界的支持：「感謝道奇隊在這段時間的理解與支持。我們的棒球大家庭為我們挺身而出，沒有他們，我們無法度過這一切。感謝道奇球迷、藍鳥隊組織以及所有的棒球迷，感謝你們的愛與支持。我們看到你們所有的訊息、留言和貼文。這為我們帶來了極大的安慰。」
最後，Vesia 感謝醫療團隊：「我們還要感謝西達斯西奈醫療中心（Cedars Sinai）以及所有幫助 Kayla 和 Sterling 的醫療人員。我們遇到的每個人都非常了不起。」
