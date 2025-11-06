道奇王朝的「黃金連結」！Kershaw三冠光榮退役 大谷接班延續洛城霸權

世界大賽G5後，Clayton Kershaw向道奇主場球迷致意。圖／翻攝自X@MLB

洛杉磯道奇隊成為25年來首支衛冕世界大賽冠軍的球隊，37歲的未來名人堂投手Clayton Kershaw，也在賽後正式退休，帶著生涯第三座冠軍光榮退役。ESPN專文分析，Kershaw退休是道奇一個偉大時代的句點，但另一個王朝霸業顯然才正要開始；而奠基者，就是這位傳奇左投。

儘管季後賽登板機會不多，但Kershaw並非旁觀者：世界大賽史詩般18局的第三戰中，他成功化解多倫多藍鳥隊的滿壘威脅；在世界大賽第七戰的第11局結束時，他也正在牛棚熱身，見證著自己球員生涯的最後一場比賽。

回顧Kershaw的職業生涯，道奇在他加入時並不出色、甚至可說是平庸。如今，這支隊伍的實力可能超越史上任何隊伍；更重要的是種種跡象表明，這個棒球王朝的統治短期內不會結束。

帝國的基石

在1988年奪冠後，道奇隊經歷了漫長的冠軍荒、以及混亂管理的時代結束。2012年古根漢棒球經營集團（Guggenheim Baseball Management）接手時，球隊正陷於平庸。即使Kershaw在此時崛起，2011年贏得首座賽揚獎、2012年票選第二，道奇隊整體仍缺乏明確方向。當時他們甚至還不是現在這支花錢不手軟的豪門。

在古根漢操盤下，2014賽季後，Andrew Friedman從坦帕灣光芒隊轉來，成為道奇棒球事務總裁。Kershaw回憶：「我認為，當新的老闆和Andrew進來時，一切變得非常專業。感覺就像：『這才是做事的方式。』」

自Friedman到任以來，道奇隊不斷進化，成為棒球界最冷酷無情的組織。幾乎每個賽季都有明星加入，無論是內部培養或外部引進。他們網羅Mookie Betts、Freddie Freeman以及大谷翔平等MVP級巨星。道奇隊的薪資總額自2013年升至聯盟第二後，便始終維持在前五名，其中七度高居第一。

全面制霸的祕訣

然而，道奇的成功不僅來自金錢。在營收和薪資飆升的同時，他們從未在球探、培育、數據分析、運動科學或任何營運層面鬆懈。他們追求在所有領域都保持業界領先。總教練Dave Roberts說：「批評者總是存在。我們身處大市場，被期望獲勝。我們的老闆把收益大舉投入到球員身上，所有球隊都該如此。」

而道奇隊的「風格」，就是無論對手的強項為何，他們都能做得更好。正如陣中先發投手Tyler Glasnow所言：「我認為這應該是每個人的目標：盡你所能打造最好的季後賽隊伍。」道奇球團則是將此發揮到極致。

圍繞道奇隊的一個顯著特點是球員對組織高度忠誠。Kershaw本人曾多次有機會離開，近年來他每年都只簽一年合約，關於他可能想在家鄉德州遊騎兵隊結束生涯的謠言不斷。但他從未離開，而道奇隊也從未試圖送走他。因此，他將成為棒球界最珍貴的資產之一：生涯只效力一支球隊的名人堂成員。

這種忠誠不僅針對巨星。Miguel Rojas，這位曾經的防守專家，在第九局敲出追平全壘打。他回憶道：「道奇隊在2013年給了我機會，2014年讓我登上大聯盟，我永遠不會忘記。」Enrique Hernandez也提到，道奇隊優於其他球隊的地方在於溝通，他們不會說：「你只是為我們工作的球員」。

傳奇的謝幕與傳承

毫無疑問，Kershaw是道奇隊史最偉大的球員。從數據來看，他的生涯貢獻值（bWAR）高達80.9，遠超隊史第二。然而，最能體現道奇隊實力的地方在於：對某些球隊來說，失去一位代表人物可能會讓球隊迷失方向，但道奇隊完全沒有這種擔憂。

Clayton Kershaw生涯榮耀。圖／翻攝自X@MLB

這並非貶低Kershaw的貢獻。只是在大谷、Betts和Freeman這些名人堂級的隊友身邊，道奇隊的形象早已超越Kershaw個人；但他一直是這一切的核心，是連接道奇隊兩個時代的「黃金連結」。曾幾何時，道奇隊的成敗全繫於Kershaw一肩之上；但最終戰役時，他在隊中更像是奢侈品、神主牌，這也恰好說明道奇隊已蛻變為何等巨獸。球隊已連續13年打進季後賽，拿下5座國聯冠軍與3座世界大賽獎盃。最新賠率預測，道奇仍是2026年世界大賽奪冠熱門。

Kershaw在封王夜說道：「從上到下，球隊每個人都在為贏球努力，沒有誰比較重要。這就是我們的文化，也是一種傳承。」對道奇而言，他的退休不是結束，而是另一段榮耀時代的起點。



