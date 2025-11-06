道奇王朝的「黃金連結」！Kershaw三冠光榮退役 大谷接班延續洛城霸權
洛杉磯道奇隊成為25年來首支衛冕世界大賽冠軍的球隊，37歲的未來名人堂投手Clayton Kershaw，也在賽後正式退休，帶著生涯第三座冠軍光榮退役。ESPN專文分析，Kershaw退休是道奇一個偉大時代的句點，但另一個王朝霸業顯然才正要開始；而奠基者，就是這位傳奇左投。
儘管季後賽登板機會不多，但Kershaw並非旁觀者：世界大賽史詩般18局的第三戰中，他成功化解多倫多藍鳥隊的滿壘威脅；在世界大賽第七戰的第11局結束時，他也正在牛棚熱身，見證著自己球員生涯的最後一場比賽。
回顧Kershaw的職業生涯，道奇在他加入時並不出色、甚至可說是平庸。如今，這支隊伍的實力可能超越史上任何隊伍；更重要的是種種跡象表明，這個棒球王朝的統治短期內不會結束。
帝國的基石
在1988年奪冠後，道奇隊經歷了漫長的冠軍荒、以及混亂管理的時代結束。2012年古根漢棒球經營集團（Guggenheim Baseball Management）接手時，球隊正陷於平庸。即使Kershaw在此時崛起，2011年贏得首座賽揚獎、2012年票選第二，道奇隊整體仍缺乏明確方向。當時他們甚至還不是現在這支花錢不手軟的豪門。
在古根漢操盤下，2014賽季後，Andrew Friedman從坦帕灣光芒隊轉來，成為道奇棒球事務總裁。Kershaw回憶：「我認為，當新的老闆和Andrew進來時，一切變得非常專業。感覺就像：『這才是做事的方式。』」
自Friedman到任以來，道奇隊不斷進化，成為棒球界最冷酷無情的組織。幾乎每個賽季都有明星加入，無論是內部培養或外部引進。他們網羅Mookie Betts、Freddie Freeman以及大谷翔平等MVP級巨星。道奇隊的薪資總額自2013年升至聯盟第二後，便始終維持在前五名，其中七度高居第一。
全面制霸的祕訣
然而，道奇的成功不僅來自金錢。在營收和薪資飆升的同時，他們從未在球探、培育、數據分析、運動科學或任何營運層面鬆懈。他們追求在所有領域都保持業界領先。總教練Dave Roberts說：「批評者總是存在。我們身處大市場，被期望獲勝。我們的老闆把收益大舉投入到球員身上，所有球隊都該如此。」
而道奇隊的「風格」，就是無論對手的強項為何，他們都能做得更好。正如陣中先發投手Tyler Glasnow所言：「我認為這應該是每個人的目標：盡你所能打造最好的季後賽隊伍。」道奇球團則是將此發揮到極致。
圍繞道奇隊的一個顯著特點是球員對組織高度忠誠。Kershaw本人曾多次有機會離開，近年來他每年都只簽一年合約，關於他可能想在家鄉德州遊騎兵隊結束生涯的謠言不斷。但他從未離開，而道奇隊也從未試圖送走他。因此，他將成為棒球界最珍貴的資產之一：生涯只效力一支球隊的名人堂成員。
這種忠誠不僅針對巨星。Miguel Rojas，這位曾經的防守專家，在第九局敲出追平全壘打。他回憶道：「道奇隊在2013年給了我機會，2014年讓我登上大聯盟，我永遠不會忘記。」Enrique Hernandez也提到，道奇隊優於其他球隊的地方在於溝通，他們不會說：「你只是為我們工作的球員」。
傳奇的謝幕與傳承
毫無疑問，Kershaw是道奇隊史最偉大的球員。從數據來看，他的生涯貢獻值（bWAR）高達80.9，遠超隊史第二。然而，最能體現道奇隊實力的地方在於：對某些球隊來說，失去一位代表人物可能會讓球隊迷失方向，但道奇隊完全沒有這種擔憂。
這並非貶低Kershaw的貢獻。只是在大谷、Betts和Freeman這些名人堂級的隊友身邊，道奇隊的形象早已超越Kershaw個人；但他一直是這一切的核心，是連接道奇隊兩個時代的「黃金連結」。曾幾何時，道奇隊的成敗全繫於Kershaw一肩之上；但最終戰役時，他在隊中更像是奢侈品、神主牌，這也恰好說明道奇隊已蛻變為何等巨獸。球隊已連續13年打進季後賽，拿下5座國聯冠軍與3座世界大賽獎盃。最新賠率預測，道奇仍是2026年世界大賽奪冠熱門。
Kershaw在封王夜說道：「從上到下，球隊每個人都在為贏球努力，沒有誰比較重要。這就是我們的文化，也是一種傳承。」對道奇而言，他的退休不是結束，而是另一段榮耀時代的起點。
更多鏡報報導
北美瘋棒球！道奇藍鳥第7戰創收視紀錄 近半數加拿大人見證世界大賽
道奇封王遊行 大谷翔平：我已在想三連霸
意料之外的英雄！兩位「綠葉」奇兵拯救道奇二連霸之路
其他人也在看
MLB》大谷翔平入圍國聯MVP候選人 若得獎將締造五大歷史紀錄
美國職棒大聯盟日前公布年度MVP最終名單，道奇「二刀流」球星大谷翔平入圍國聯MVP候選人，將與費城人重砲Kyle Schwarber以及大都會強打Juan Soto角逐最高榮譽。外界普遍看好大谷再度奪獎，而他若成功衛冕，將改寫多項歷史紀錄，寫下足以名列史冊的五大里程碑。TSNA ・ 2 小時前
3.25億簽山本由伸「沒料到他投那麼好」！道奇總裁笑稱：運氣很重要
今年大聯盟世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，他們昨天（4日）在洛杉磯完成了冠軍遊行，道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman接受當地電視台《Spectrum SportsNet LA》訪問時坦言，「我們當然知道山本是個有天賦的選手，但我們並不知道他能達成那樣的成就（世界大賽MVP）」。太報 ・ 18 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 18 小時前
G7板凳清空衝突還原現場！蒙西「這一動作」保住投手避免驅逐出場
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇G7和多倫多藍鳥比賽中發生衝突，當時投打雙方因為觸身球不斷叫囂，最後道奇三壘手蒙西（Mac Muncy）的「一個動作」避免衝突過大，讓道奇保住投手避免遭到驅逐。FTV Sports ・ 23 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 21 小時前
有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。民視 ・ 21 小時前
中信兄弟打擊教練莎菈的下一步？現身日本指導球員影片曝光
體育中心／綜合報導中職中信兄弟未能完成連霸後，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在社群感謝寫給球迷、教練與工作人員，似乎是在道別，球迷也好奇莎菈下一步的去向，如今正式曝光。FTV Sports ・ 23 小時前
MLB專欄》當我們一起走過 這些傷痛的時候─洛杉磯道奇榮光前的黑暗【城牆】
隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 17 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 20 小時前
中職》林安可不克出席頒獎典禮 年度MVP「無人親領」
中職年度頒獎典禮今晚6點半在高雄萬豪酒店登場，但最受矚目的年度MVP將成為「無人親領」一屆。3名入圍者中，樂天桃猿威能帝與中信兄弟羅戈已返國，林安可也透過統一獅球團表達不克出席，使得今年的個人最大獎確定只能由他人代領。繼味全龍徐若熙之後，林安可前天由聯盟宣告行使旅外自由球員資格，但他未像徐若熙在宣告自由時報 ・ 1 天前
中職》威能帝勇奪年度MVP 成史上第4位同年包辦台灣大賽與年度MVP選手
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」今天（5日）晚間18點30分於高雄萬豪酒店盛大舉行。在年度大獎「最有價值球員」部分，最終由威能帝（Pedro Fernández）榮獲此項殊榮，威威能帝同時也是第4個能夠同年度拿下年度MVP、台灣大賽MVP殊榮的選手（前面3位為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀）。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
中職》會長蔡其昌揭明年三大改革 推全新APP、引進日籍裁判、測試Trackman
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」今天（5日）晚間於高雄盛大舉行。中職會長蔡其昌在頒獎典禮致詞時帶來不少的好消息，其中包含新的中職APP、邀請日籍裁判、Trackman技術，以及落實好球帶挑戰等，讓現場與會球迷興奮不已。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
統一獅》捕手林岱安提自由球員季後第2人 已有3隊高度興趣
中華職棒今公告，統一獅捕手林岱安宣告自由球員(FA)，成為繼黃子鵬後，第2位提FA球員。 林岱安今年月薪40萬，在自由球員分級屬於A級球員，全額TSNA ・ 19 小時前
日職球團正式開搶？軟銀鷹邀「龍之子」徐若熙參觀訓練基地展強烈網羅決心
體育中心／綜合報導日前味全「龍之子」在宣布行使海外球員FA資格後，也等於日職「搶人大戰」正式開跑！根據日媒報導，福岡軟銀鷹隊率先出手，除了雙方已經在福岡進行秘密會面，同時還安排徐若熙參觀福岡巨蛋和及筑後市的二軍訓練基地，希望能以球團頂級的硬體設備，延攬徐若熙入隊。FTV Sports ・ 2 小時前
中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光
中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，5日領獎時帥氣的「歐爸」眼鏡型男風獲得好評，李振昌自我揭露「因為我有散光啦」。 李振昌...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前
中職》林岱安行使自由球員權利 統一獅盼以最大誠意挽留主戰捕手
中華職棒統一7-ELEVEN獅主戰捕手林岱安，在本季結束後確定取得自由球員資格。今天（5日）聯盟也宣布，林岱安將行使自由球員權利，而統一領隊蘇泰安則在日前受訪時表示，球隊會展現出最大誠意，盡全力將林岱安留下。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前