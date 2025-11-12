道奇補強計畫曝光！外野與牛棚成補強焦點 村上宗隆可能不是首要目標

道奇在完成二連霸後進入休賽季。圖／翻攝自X@Dodgers

道奇在完成二連霸後進入休賽季，但總經理Brandon Gomes表示，球隊並未鬆懈，「過去幾年我們積極補強，已建立起非常好的核心。現在的任務是評估弱點並微調。」

球隊日前已決定執行三壘手Max Muncy的選項，Gomes形容這是「毫不猶豫的決定」。自由市場上雖有養樂多村上宗隆準備挑戰美職，但據傳道奇對他興趣不高，主因是三振率偏高。球團內部擔心，若轉戰美職可能更容易被壓制，這成了保持距離的關鍵。

道奇補強焦點放在外野與牛棚。外野部分，可能鎖定自由球員Kyle Tucker，但預期需要長約，道奇還須評估薪資空間。另一種方向則是內部培養，包括去年3A MVP Ryan Ward等年輕球員皆有機會爭取出賽。

廣告 廣告

牛棚在季後賽暴露出不穩問題，Gomes指出Brusdar Graterol與Evan Phillips將回歸，Tanner Scott可能在明年復活。Gomes也提到補強並非必要，「若能多一些深度當然更好。」外界也關注道奇是否出手追逐Edwin Díaz或Pete Fairbanks。

陣中多名主力已超過30歲，包括大谷翔平、Freddie Freeman、Mookie Betts與捕手Will Smith等人。Gomes坦言：「我們也必須考慮世代交替，如果有合適的交易，我們不會排除。」

回到原文

更多鏡報報導

道奇再鎖定日本球員？球隊總管回應：「好球員不分國籍！」

道奇工具人帶傷助球隊衛冕 下週手術預計明年春訓歸隊

MLB年度最佳教頭出爐 守護者與釀酒人主帥二連霸 寫下大聯盟新紀錄