道奇退無可退！山本由伸領銜擔世界大賽G6先發 生涯面臨生死局擁超神表現

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

世界大賽G5天王山之戰，道奇隊今（30）日在主場以1：6不敵藍鳥隊，系列賽陷入2：3落後，慘遭聽牌。對此，G6道奇將由陣中日本王牌投手山本由伸領銜先發，全隊寄望他能再次在退無可退的壓力下挺身而出，延續過去關鍵戰的神勇表現。

G6道奇將由陣中日本王牌投手山本由伸領銜先發，全隊寄望他能再次在退無可退的壓力下挺身而出，延續過去關鍵戰的神勇表現。（圖／翻攝自道奇隊Ｘ）

山本棒球生涯在關鍵局往往都能繳出超水準的表現，過去在日本職棒多次於淘汰邊緣的比賽中投出代表作。2021年在日職總冠軍戰第6戰，他燃燒141球、9局11K僅失1分，可惜球隊最終在延長賽落敗。兩年後的2023年總冠軍戰G6，他再度投138球奪完投勝，飆出14次三振、只失1分。去年國聯分區系列賽G5，他也在生死戰繳出5局無失分的壓制力，封鎖教士幫助道奇晉級。

廣告 廣告

如今面對世界大賽的淘汰邊緣，山本再度成為球隊倚重的希望。賽後受訪時，當被問及為何總能在關鍵戰中發揮頂尖水準，他表示：「老實說我也不知道，真的不清楚。」

對於在G3鏖戰到18局時，曾看見山本至牛棚熱身的畫面，山本認為這並未影響他的恢復節奏。「今天也有在牛棚投球，一邊感覺狀況、一邊觀察手臂反應。如果有緊繃就延後到明天，但今天整體感覺很順利，沒有問題。」至於如何面對壓力，他也展現一貫沉穩心態：「當然都會緊張，但我一直努力訓練，希望能帶著自信站上投手丘。」

本季的山本在例行賽繳出優異的12勝表現，同時也成為隊上繼2021年畢爾勒（Walker Buehler）後下一位達成單季200K的投手。季後賽近兩場更是都寫下完投九局的紀錄。



更多FTNN新聞網報導

大谷翔平「連4次被敬遠」掀爭議！道奇教練苦笑：我也想廢除

山本由伸世界大賽完投！MLB官方賀圖卻成《咒怨》風 球迷哀號：太嚇人了

MLB本世紀第2人！山本由伸季後賽連2場完投勝 還寫下多起紀錄

