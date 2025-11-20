道奇鎖定徐若熙？ 台灣「龍之子」引爆美日跨海搶人大戰
洛杉磯道奇隊正積極布局亞洲市場，據傳對台灣25歲的「龍之子」徐若熙相當關注。徐若熙在10月底啟動旅外球員資格，據《Dodgers Nation》報導指出，道奇瞄準國際自由球員市場的頂尖新秀，目標應該是徐若熙。不僅如此，先前也有日媒指出，日職三強歐力士、軟銀與火腿都對這位台灣棒球新星有意爭取。
報導指出，道奇隊是對徐若熙「最積極的MLB球隊之一」，同時日本歐力士和軟銀鷹隊也有意網羅。徐若熙被視為亞洲最優秀投手之一，職業生涯戰績16勝18敗，但防禦率僅2.42，在305局投球中三振349打者，被安打數僅229支。
徐若熙優異控球與強大壓制力
令人印象深刻的是，徐若熙在僅305局的投球中就三振了349名打者，同時只被擊出229支安打，顯示出他優異的控球能力和壓制力。徐被形容為「火球投手」，其投球速度和技巧在亞洲棒球界備受推崇。
日美爭奪戰正式開打
徐若熙去向備受關注，除了道奇隊外，還有多支球隊表達興趣。根據《Yahoo Japan》報導，歐力士、火腿與軟銀紛紛傳出有意爭取的消息，巧合的是，今年太平洋聯盟（Pacific League）前三名球隊都瞄準這位台灣棒球界的瑰寶，形成激烈競爭態勢。
專家分析指出，雖然其他球團也可能加入爭奪戰，但目前看來主要將是這三支球隊的較量。徐若熙本人早有海外發展意願，為這次移籍奠定基礎。
回顧158台灣火球男戰績
徐若熙以最快球速158公里火球聞名，2019年加盟味全龍，雖然2020年曾因右手肘傷勢受影響，但隔年3月對中信兄弟的初登板中，仍展現驚人實力。
本季徐若熙出賽19場，戰績5勝7敗，防禦率2.05，雖未達單季規定投球局數或兩位數勝投，但憑藉2024年台灣大賽MVP的表現，其潛力仍獲高度肯定。對徐若熙而言，無論選擇MLB或日職，都將是其職業生涯的重大轉捩點。
