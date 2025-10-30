道奇陷背水一戰！王牌Snell被連續開轟吞敗 坦言第一球「太倒楣」

道奇先發Blake Snell主投6.2局，被敲6支安打失5分。圖／翻攝自X@Dodgers

世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯舉行，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰以2勝3敗落後，陷入背水一戰。大谷翔平此役擔任「第一棒、指定打擊」先發，4打數無安打。藍鳥則距離1993年後的首座世界大賽冠軍僅一步之遙。

道奇先發Blake Snell主投6.2局，被敲6支安打失5分，首局就遭Davis Schneider與Vladimir Guerrero Jr.連續開轟，讓球隊陷入被動局面。

Snell賽後回憶：「第一球真的太倒楣，之後其實投得不錯，只能說那球運氣不好，沒辦法。」

Snell共投116球，在七局兩出局、一三壘有跑者時退場，中繼投手Edgardo Henriquez未能止血，讓兩名跑者相繼回到本壘失分。儘管球隊陷入劣勢，Snell仍表示若系列戰延長至第7戰，願意中兩天休再登板：「當然可以，我還有力氣，會全力以赴。」

道奇目前以2比3落後，將在11月1日前往多倫多進行第6戰，由山本由伸先發，力拚將系列賽逼入第7戰。



