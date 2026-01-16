道奇「宇宙艦隊」再補強 4年76億簽下明星強打塔克

小熊隊明星外野手塔克加盟道奇。（翻攝Kyle Tucker IG）

MLB道奇隊「宇宙艦隊」再+1，球團以4年2.4億美元鉅約簽下明星外野手塔克（Kyle Tucker），劍指三連霸的氣勢驚人。

塔克是近年MLB最優秀的外野手之一，去年就算受傷僅出賽136場仍繳出2成66打擊率、22轟25盜，OPS0.841成績，加上他的守備價值，自2021年來，他的勝利貢獻值（WAR）都維持5.0以上。

塔克確定不續留小熊後，成自由市場上最大咖選手，先前如藍鳥、大都會都有意網羅他。

不過最後他選擇與道奇簽下4年2.4億美元（新台幣75.7億元）合約，再次震撼球迷，而據ESPN記者Jeff Passan說法，塔克這筆合約可在第2年與第3年跳出合約。

