道奇1比6再敗藍鳥陷聽牌危機！大谷翔平打擊低潮 主帥批關鍵失誤送勝機

世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯登場，道奇以1比6不敵藍鳥，遭遇二連敗，系列戰陷入2勝3敗的劣勢。道奇全場僅擊出4支安打，僅攻下1分，第3棒Mookie Betts依舊無法突破低潮。總教練Dave Roberts賽後坦言，球隊在關鍵時刻的失誤讓勝利溜走。

大谷翔平此役以「第一棒、指定打擊」先發，4打數無安打。首局擊出投手方向滾地球出局，第三局被新秀右投Trey Yesavage的指叉球三振。

第六局擊出初速117.3英里（約188.8公里）的強勁平飛球，但遭右外野手Addison Barger飛身撲接；第八局再擊成一壘滾地出局，連兩戰安打掛蛋。

道奇先發投手Blake Snell首局便遭Davis Schneider與Vladimir Guerrero Jr.連續開轟，第四局再被犧牲飛球追加1分。第七局出現三次暴投並送出三次保送，總計6.2局被敲6安失5分。投手群共出現4次暴投、6次保送，第八局更再度暴投丟分。

Roberts賽後指出：「Snell其實投得不差，但我們讓太多不必要的跑者上壘，錯失該拿下的出局數，代價非常沉重。」

為了尋求突破，道奇本場也調整打序，將Will Smith與Betts棒次對調、以Alex Call取代Andy Pages，但打線仍遭Yesavage封鎖，苦吞12次三振，全場唯一得分來自Kike Hernandez的陽春炮。Roberts無奈地說：「當打線低迷時，這些小失誤只會被放大，我們必須找回節奏。」

道奇最終以1比6落敗，藍鳥率先聽牌。系列戰第6戰將於11月1日前往多倫多舉行，由山本由伸背水一戰登板。



