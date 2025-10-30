道奇G5吞敗！西語老師「撲空」掉分成關鍵 守備判斷遭球迷砲轟

Teoscar Hernandez出現影響戰局的守備瑕疵。圖／翻攝自X@MLB

洛杉磯道奇隊在世界大賽第5戰陷入苦戰，右外野手「西語老師」Teoscar Hernandez於4局上發生致命守備瑕疵。面對多倫多藍鳥隊Daulton Varsho擊出的深遠飛球，Hernandez試圖上演高難度滑接美技，卻判斷錯誤、撲空而出，讓球一路滾向右外野牆角。這個失誤讓打者直上三壘，並隨後靠著高飛犧牲打跑回本壘，讓道奇隊付出慘痛代價。球迷在社群媒體上對Hernandez的守備判斷猛烈抨擊。

世界大賽系列賽前四戰打完，兩隊戰成2比2平手，在這場關鍵性第5戰，道奇隊開局便陷入劣勢。藍鳥隊在1局上由Davis Schneider與Vladimir Guerrero Jr.接連開砲，對先發投手Blake Snell轟出「背靠背」全壘打，率先取得2比0領先。雖然季後賽先生Kike Hernandez隨後回敬一發陽春砲，把比分追成1比2，但道奇隊仍被壓著打。

4局上半，Varsho擊出一記飛向右外野的高飛球，從角度看似仍在Hernandez的守備範圍內。不過他選擇冒險撲接，而非穩健地等球落地再處理。結果，球從手套邊緣滑出，滾向外野深處，讓Varsho安全抵達三壘。隨後，藍鳥隊靠Ernie Clement的高飛犧牲打再添保險分。

外媒評論，考量Hernandez在右外野的站位，他要完成這次撲接的成功率並不高。以球的落點而言若採取保守防守策略，Varsho極可能留在一壘、最多也只會是二壘安打。然而Hernandez選擇孤注一擲，讓原本可控的局面演變成失分危機。

由於這場比賽是道奇隊本季最後一場主場賽事，且攸關世界大賽聽牌資格，球迷的不滿情緒在社群媒體上爆發。「Teoscar又在右外野做出糟糕決定，他明年不能再穿道奇球衣了。」「這系列賽就像整個球季的縮影：糟糕的牛棚、進攻長期低迷，加上Teoscar的防守失誤⋯⋯」



