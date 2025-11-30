道安亮點！樂成宮推「媽祖行動光明燈吊飾」守護行人夜間安全

台中市政府交通局與樂成宮合推卡哇伊的媽祖行動光明燈。交通局長葉昭甫昨（29）日與樂成宮董事長何敏誠於樂成宮共同啟動「行動光明燈交通安全吊飾」亮燈儀式。象徵庇佑的旱溪媽祖造型吊飾亮起時，現場民眾紛紛驚呼「好神氣」、「卡哇伊」，活動現場既溫馨又熱鬧。

（如圖）交通局與樂成宮共同推出「媽祖造型光明燈」，擴大媽祖精神與能量，成為「隨身保平安」的道安亮點。

葉昭甫局長表示，此次以旱溪媽祖為發想打造上萬個可照明的行動光明燈，希望長輩能將吊飾別在衣物或包包上，提升夜間步行辨識度，落實台中市政府推動人本交通的用心與行動力。

廣告 廣告

樂成宮董事長何敏誠表示，這是樂成宮首次與交通局攜手合作，希望透過光明燈的小小亮光，傳遞媽祖庇民的溫暖，也象徵市府與在地信仰共同守護市民的心意。他期盼民眾將光明燈帶回家時，也能提醒長輩在夜間行走時提高警覺。

活動現場氣氛熱絡，長輩拿到旱溪媽祖光明燈後開心地說：「像媽祖陪著我逗陣行！」許多民眾也直呼交通局與樂成宮此次推出的吊飾不僅可愛、具文化特色，更兼具照明與實用性，提升夜間外出的安全感。