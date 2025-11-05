道安創新貢獻獎 高市所榮獲公路監理組第一名

高市所榮獲「公路監理組第一名」殊榮，所長劉育麟（中）勉勵同仁，榮譽代表責任，未來將持續精進「智慧鷹眼」功能。（記者何弘斌攝）

道路交通安全領域最高榮譽-交通部第十七屆「道安創新貢獻獎」頒獎典禮盛大舉行，高雄市區監理所以自行研究之「智慧鷹眼-監理檢驗動態影像AI稽核」專案脫穎而出，榮獲「公路監理組第一名」殊榮；由劉育麟所長代表出席受獎，展現該所運用智慧治理與科技創新，對道路安全所做出的卓越貢獻。

高雄市區監理所表示，「智慧鷹眼」系統為全國公路監理機關首創，運用AI深度學習技術，可自動辨識車牌號碼、廠牌、車身式樣、顏色及車燈狀態等六大關鍵特徵，並即時與資料庫進行比對，從源頭確保車輛檢驗作業之公正性與透明度；該系統導入後採「AI初查、人工複驗」，原需八小時的人工查核作業可縮短至一小時完成，大幅提升監理效率並防範不法風險，全面強化道路交通安全。

劉育麟所長指出，這次獲獎是對高市所同仁長期致力科技創新、自主研發成果的肯定；「智慧鷹眼」不僅象徵監理科技的重大突破，更為監理體系在智慧治理上的新里程，透過AI智慧與大數據分析的結合，能即時偵測異常情形、提升查核準確度，為用路人安全築起堅實防線。

所長劉育麟強調，榮譽代表責任，未來將持續精進「智慧鷹眼」功能，並積極推廣應用，讓科技創新成果廣泛落實於各項監理業務中，同時以民眾需求為核心，善用科技力量精進服務品質，朝「最受民眾信賴的政府機關之一」目標邁進，共同打造更安全、更智慧的道路交通環境。