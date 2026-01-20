道安工作再創佳績！114年前10月「行人死亡人數」創新低

交通部公布114年1至10月交通事故統計數據，結果顯示去年行人死亡人數創新低。 圖：交通部／提供

[Newtalk新聞] 交通部今(20)日公布114年1至10月交通事故統計數據，結果顯示，去年前10個月因交通事故死亡人數共2338人，和去年同期相比，減少約3.9%，行人死亡人數則為295人，創過去18年來新低，顯見道安政策已初見成效。

交通部統計，去年1至10月間，全台交通事故死亡人數為2338人，為108年以來同期最低；行人死亡人數則為295人，創下18年來新低。其中，機車事故死亡人數為1418人，高齡者因交通事故死亡人數為1014人，兒童及青少年因交通事故死亡人數為53人，酒駕造成交通事故死亡人數則為127人。

交通部指出，去年前10個月交通事故死亡人數較前一年同期減少96人，下降3.9%，為108年以來最低；行人死亡人數更是創下自97年開始統計交通事故死亡人數以來最低的歷史紀錄。除此之外，無論酒駕、高齡者、兒少死亡人數等各項指標都有下降趨勢，顯示道路安全改善工作正逐漸改善台灣的交通環境。

此外，交通部公路局分享，114年年底之前，公路局已針對全台省道完成路口改善、路口照明強化、改善路側障礙物、行人早開時相、行人專用時相、增設人行道等工作。未來也會持續推動人本交通環境，為道路安全盡一份心力。

