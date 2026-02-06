道安講習驚見「馬路三寶」群魔亂舞！63萬網紅看傻：阿伯跟老師槓上

姆士捲前陣子參加道路安全講習，現場宛如馬路三寶聚會。示意圖／東方IC

傻眼！台灣交通亂象層出不窮，網紅姆士捲在臉書發布貼文，透露前陣子因為未遵守交通規則被檢舉，在上道路安全講習時發現，現場竟然是馬路三寶聚會，還有人當場跟老師吵架，讓姆士卷相當傻眼。姆士捲呼籲，「大家都要遵守交通規則」。

臉書擁有63萬粉絲的網紅「姆士捲」日前在臉書發布貼文，表示前陣子因為未遵守交通規則被檢舉，所以要上道路安全講習，沒想到現場相當驚人，有一名阿姨在上課時大聲講電話，「講到全班都在看，老師制止她兩次還不停」。姆士捲接著說，現場還有被罰不甘心的阿伯，當場跟老師槓上，最後老師還生氣地說，「不然你去立法」。

姆士捲補充說，上道路安全講習有3個小時都不能用手機、睡覺，有人會監視器監視器觀察，結果有一個阿伯用手機被警告時，還不斷否認。最後，他也提醒無照駕駛罰則在1月31日上調，新制規定不但駕駛人受罰，車主本人也要連帶負責，而姆士捲過去也曾遭到一名15歲的青年無照撞上，讓他大嘆，「總之大家都要遵守交通規則喔」。

貼文曝光後，引發網友共鳴，不少人留言寫下，「違規到要去上道安講習的魔人們齊聚一堂一定是大場面」、「台灣交通亂象的縮影」、「全台教育現場」、「超好笑，感覺就是亂源大集合」。

事實上，交通部近日完成《道路交通管理處罰條例》的修訂工作，已於1月31日生效；最新規定無照駕駛汽車者，最高罰6萬元、機車3萬6千元，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰。此外，一律當場移置保管車輛外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局表示，如無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處新台幣1800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車之牌照6個月。



