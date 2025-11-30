道家人文協會宜蘭弱勢家庭冬衣送暖 陪50戶親子封館選購共享天倫樂

▲協會理事長張旖(右)於活動過程與家戶溫馨互動，並協助試穿仔細確認尺寸，傳遞暖心關懷。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭冬季濕冷，許多弱勢家庭因經濟條件受限，平日開銷以維持基本溫飽為優先，難有餘力添購新的保暖衣物。道家人文協會於今(30)日舉辦「衣」起送暖．「家」倍溫馨～宜蘭縣弱勢家庭冬衣送暖活動，邀請近50戶家庭、約180名親子參與，於宜蘭市大型連鎖服飾店封館採買，由志工全程在旁陪同家戶挑選合適衣物，讓與會親子們安心添衣溫暖過冬，並在選購過程中加深親子互動交流，感受幸福的天倫之樂。

廣告 廣告

▲小朋友被可愛的協會公益大使發心娃娃吸引，開心地上前合照，為活動增添溫馨歡樂氣氛。

本次活動耗時1年以上籌備，動員超過300人次參與前置，現場更出動近150名志工團隊，特別封館安排專屬時段，讓每戶家庭能自在選購全新衣褲鞋款。志工陪同時除協助家戶試穿搭配，更體貼傾聽家庭成員的需求與心情，傳遞暖心關懷。協會公益大使發心娃娃也現身與在場的大小朋友互動，增添溫馨歡樂氣氛。此外協會亦為每戶家庭準備雙人棉被、Pizza、可樂作為伴手禮，另提供綜合米果、穀物麥香餅、可爾必思等點心，並安排志工為每戶家庭拍攝全家福並輸出合照致贈留念，創造美好回憶，滿載而歸。

阿琴(化名)年逾五十，長年獨力照顧八名孫子女，年齡從9個月到12歲不等，現與其中三名同住，因孫子正值成長期，衣物汰換速度快，在龐大照顧支出下難以負擔換季衣物開銷。與外祖母相依為命的兩姊妹小芸(化名)、小沐(化名)，一家三口仰賴外祖母擔任臨時工的微薄收入度日，日前家中發生火災，僅有家當幾乎全毀，亟需重新添購衣物度過寒冬。小奇(化名)是一名過動症兒童，父母相繼入監服刑，由年邁祖母及叔叔承接照顧，今年叔叔因故過世，祖母罹有慢性病無法就業，家中經濟更顯吃緊，無力添購保暖衣物。今天的活動，讓三戶家庭從緊繃生活壓力中喘息，享受難得的購物時光，表示：「謝謝協會志工的陪伴，讓我們一家人有新衣服穿，不用擔心孩子們冬天會冷到，可以過得更舒適了。」

▲宜蘭冬季濕冷，弱勢家庭難有餘力添購保暖衣物，協會首度在宜蘭縣舉辦大規模關懷活動，邀請近50戶親子選購新衣安心過冬。

選購過程中，現場洋溢著笑聲與溫情，孩子們開心挑選新衣，家長也露出久違的放鬆笑容，近3小時活動結束後，家戶們開心向志工團隊揮手道別。協會理事長張旖表示：「宜蘭的冬天雖然濕冷，但一份暖心關懷能傳遞最真切的溫度。協會希望透過這次活動，讓每戶家庭不僅擁有足夠的衣物過冬，也能感受到被傾聽、被理解的溫暖。未來我們將持續用實際行動關懷更多需要幫助的族群，讓愛的力量在社會持續流動擴散。」（照片記者林明益翻攝）