道家人文協會宜蘭縣南安暨梗枋國小物資捐贈 多元挹注偏鄉孩童成長路

▲寒假前夕，協會理事長張旖(前排左七)帶領志工至宜蘭縣，捐贈南安及梗枋國小學童扯鈴、呼拉圈、烹飪用具材料、圖書及課後學習照顧課程師資、社團鐘點費等，並與學童及校方人員溫馨合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】與都會地區相較，偏鄉孩童的學習及生活資源普遍不足，更需要長期投入關懷，讓孩子們的成長之路走得更安穩。道家人文協會於昨(22)日，舉辦助學陪伴．愛不缺席～宜蘭縣南安暨梗枋國小物資捐贈活動，由理事長張旖帶領志工全程自費前往，捐贈南安國小夜光天使班扯鈴、呼拉圈、多元科學課程外聘師資兩學期費用，及烹飪用具材料、生活科學類圖書，梗枋國小則提供中低年級課後照顧班及社團鐘點費，由兩校校長鄭芳庭與張志弘分別代表受贈。協會也於去年12月中旬安排一日遊活動，邀請兩校共21名弱勢家庭學童，在志工團隊陪伴下前往宜蘭傳藝中心，並至賣場添購冬衣褲、新鞋與所需學用品，豐富學習與生活體驗。

位於臨海地區的南安國小與梗枋國小，因地方經濟不景氣加上漁業蕭條，學童家長需離鄉到外地工作，只能把孩子交由祖父母照顧或獨自留在家中，每到濕冷冬季，也因工作忙碌及經濟因素，無法替孩子添購合穿的冬衣與鞋子。協會長期捐助兩校才藝學習相關設備與用品，並提供外聘師資、課後照顧班與社團經費等支援，透過各項軟硬體資源挹注，讓小朋友們持續發展興趣、探索潛能，同時在每年舉辦的一日遊活動，傳遞深度的關懷與陪伴。活動當天除了遊覽景點，也一同前往賣場選購保暖冬衣褲、運動鞋及文具、背包等用品，知名服裝品牌CACO亦發心響應，免費贊助35件冬衣。採購過程中志工與孩子討論購物品項，引導學習掌握和分配預算，寓教於樂，培養小朋友的表達與生活自理能力。

▲協會持續捐贈各類圖書與才藝用品，充實校方學習資源，理事長張旖(右二)也於訪視時和小朋友一起閱讀，讓孩子們感受到被愛的溫暖。

協會理事長張旖表示：「偏鄉孩童的學習與生活條件，比起都會區更加受限，因此協會希望透過各類課程、才藝與生活物資的挹注，為孩子們的學習成長階段提供更完整的支持。期盼這份不間斷的愛與關懷，能一點一滴累積成小朋友前行的力量，陪伴他們建立自信及興趣，勇敢探索人生，看見自我的無限可能，開創更美好的未來。」

見到志工到訪，小朋友們開心上前歡迎，並踴躍分享學習才藝的心得和生活上的轉變。南安國小校長鄭芳庭提到：「感謝協會連續11年的支持，讓孩子們的學習環境更加多元豐盛，才能逐漸展現，生活態度也變得更加自律且有自信。」梗枋國小校長張志弘則表示：「協會提供的資源，不僅增加了小朋友的學習機會，志工們的用心陪伴，更讓孩子們感受到被關心的溫暖，豐富了童年也留下幸福回憶。」

▲除捐助兩校弱勢學童生活用品與學習設備，協會更提供外聘師資、課後照顧班及社團經費支援，讓小朋友有更多機會發展興趣、探索潛能。