道家人文協會宜蘭縣親子家庭冬衣送暖

記者林坤瑋／宜蘭報

寒冬送暖不斷線，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會為照顧縣內弱勢家庭度過溫暖的冬季，在宜蘭市友愛NET共同辦理「『衣』起送暖．『家』倍溫馨」活動，提供弱勢家戶每人二千五百元、每戶最高一萬元的購衣金額，活動由家長陪同兒童及少年，大手牽小手共同添購兒童及少年禦寒衣物，在購物過程中除增進親子互動，更於現場準備全家福照片製作、棉被與披薩等物資，讓家庭不僅獲得實質援助，也能帶回滿滿的甜美與溫馨的回憶。

在活動中，多個家庭分享自身故事與感受。獨力照顧八名孫子的賴阿嬤，從早到晚忙於準備三餐、整理家務與照料孩子。家中最大孫子十二歲，最小尚未滿一歲，龐大的照顧量與生活開銷讓生活充滿挑戰。此次受邀參與活動，賴阿嬤表示非常感動，感謝縣府與社福中心社工的協助，讓孩子們能穿上保暖衣物，不僅減輕經濟負擔，也讓家中增添濃濃的社會溫情。

方阿嬤平日以臨工收入及政府補助養育兩位孫女，努力提供孩子穩定的生活。然而今年九月，一場突如其來的火災燒毀家中家具、裝潢及衣物，使生活陷入困境。儘管遭受重大打擊，她依然堅強面對，持續照顧兩姊妹並努力重建家園。

小奇（化名）患有注意力不足過動症，在父母相繼入監後，由年邁的阿嬤與叔叔接手照顧。今年叔叔因故過世，使家庭面臨更大壓力。阿嬤在悲痛中仍努力照顧小奇，而年幼的小奇也展現超齡的懂事與孝順，會主動協助家務、幫阿嬤分藥、修剪指甲，以自身力量回應家庭需要。