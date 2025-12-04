道家人文協會封館辦冬衣採購 助宜蘭180名弱勢親子溫暖過冬





面對宜蘭冬季濕冷，道家人文協會耗時超過1年籌備，動員超過300人次參與前置作業，於近日啟動「衣」起送暖．「家」倍溫馨」活動。本次活動邀請近50戶家庭、約180名親子參與，並在大型連鎖服飾店特別安排專屬封館時段。

活動方式： 志工全程在旁陪同家戶挑選合適衣物，讓與會親子們能在沒有經濟壓力、沒有旁人眼光的情況下，自在選購全新的衣褲鞋款。

深層關懷： 志工在陪同時不僅協助試穿搭配，更體貼傾聽家庭成員的需求與心情，傳遞暖心關懷，加深親子間的互動交流。協會理事長張旖表示：「希望透過這次活動，讓每戶家庭不僅擁有足夠的衣物過冬，也能感受到被傾聽、被理解的溫暖。」

困境與感動：獨力撫養八孫、火災受創家庭獲喘息

本次受助的家庭多面臨多重困境：

阿琴（化名）： 年逾五十，長年獨力照顧八名孫子女，在龐大照顧支出下難以負擔換季衣物開銷。

小芸、小沐（化名）姊妹： 一家三口仰賴外祖母臨時工微薄收入，日前家中發生火災，家當幾乎全毀，亟需重新添購衣物度過寒冬。

小奇（化名）： 過動症兒童，由年邁祖母及叔叔承接照顧，因叔叔過世、祖母罹有慢性病，家中經濟吃緊，無力添購保暖衣物。

活動讓這些家庭從緊繃的生活壓力中獲得喘息，享受難得的購物時光。家戶們感動表示：「謝謝協會志工的陪伴，讓我們一家人有新衣服穿，不用擔心孩子們冬天會冷到，可以過得更舒適了。」

溫馨伴手禮：全家福合照、棉被與限定點心

協會為每戶家庭準備了雙人棉被、Pizza、可樂作為伴手禮，另提供綜合米果、穀物麥香餅等點心。協會公益大使發心娃娃也現身與大小朋友互動，增添歡樂氣氛。

最溫馨的環節是，志工團隊為每戶家庭拍攝全家福並輸出合照致贈留念，創造了美好的回憶。道家人文協會表示，未來將持續用實際行動關懷更多需要幫助的族群，讓愛的力量在社會持續流動擴散。

