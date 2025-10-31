道家人文協會暖心助桃園！ 捐贈冬被、電暖器等助弱勢家庭安心過冬





面對病痛與經濟雙重壓力，弱勢家庭亟需外界援助。道家人文協會秘書長許嘉祐親自帶領志工，深入桃園市，舉辦物資捐贈活動。本次活動的物資配置，特別針對家庭的急迫性需求與即將到來的季節變化：

季節與健康： 捐贈冬被、床包組、電暖器、微電腦熱水瓶等，幫助病後與貧困家庭應對天氣轉冷。

育兒與醫療： 為有早產兒的家庭提供早產兒專用奶粉、紙尿褲。

自立支援： 為離院自立、需要代步工具的16歲青年小寧（化名）提供腳踏車，解決其通勤不便的問題。

本次活動共計捐贈148件物資，傳遞實質援助。

個案艱難：失業與病痛交加，高齡照護重擔

本次受助的四戶家庭，皆面臨著常人難以想像的困境：

阿連（化名）： 因心臟病失業，感染疥瘡，無力更換床包寢具，只能仰賴親友接濟。

阿華（化名）： 需在家照顧年幼子女，其中長女年僅17歲即早產生子，家庭急需早產兒專用奶粉等用品。

阿琴（化名）： 與同居人共同扶養孩子和外孫，同居人罹患口腔癌無法就業，全家僅靠阿琴務農的微薄收入維生。

秘書長：注入關懷力量，讓家戶不感到孤單

協會秘書長許嘉祐表示：「每個弱勢家庭都有各自的難題，有人與病痛對抗，也有人努力尋找自立的方向。」他強調，協會希望透過傾聽家戶需求，提供物資傳遞實質援助之外，更希望注入一份關懷力量，讓家戶感到溫暖安心，支持他們繼續向前，不因眼前困境而感到無助孤單。

今天的活動由協會志工親送物資至各戶家中，並細心叮嚀家電及用品的使用注意事項。受助家戶感動地表示：「很謝謝協會提供這些物資，讓我們吃飽睡好，負擔比較不會那麼重，日子也能過得安穩一點了。」這份溫暖的關懷，讓弱勢家庭在即將到來的寒冬中，多了一份安心與穩定。

