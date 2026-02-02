道家人文協會歲末送暖 捐贈冰箱、電鍋助病殘父親撐起 6 歲女的三餐





寒冬歲末，對許多弱勢家庭而言，維持三餐穩定竟是奢求。道家人文協會於今（2）日由秘書長王愍之率領志工團，前往桃園進行弱勢家庭關懷訪視。本次受助對象為 63 歲、患有憂鬱症與手指殘疾的單親父親阿國（化名），他因家中冰箱故障、無力修復，導致父女倆生鮮保存困難。協會特別送上全新的電冰箱、電鍋及民生物資，並由志工陪伴整理居家環境，希望透過實質的硬體挹注與心靈陪伴，讓這對父女在艱難的生活中找回安定感，迎接溫暖的新年。

冰箱故障的無聲困境：手指無力老父與弱視幼女的掙扎

63 歲的阿國，生命正處於多重夾縫中：

身體與心理的雙重壓力： 長期受憂鬱症困擾，且因嚴重關節炎導致手指無力、難以從事粗重工作，加上長期營養不均與病痛，體力急劇下滑。

教養的力有未逮： 阿國獨力扶養 6 歲女兒，孩子患有先天性弱視及散光，因父親身心狀態不穩，孩子個性也顯得內向退縮。

斷裂的民生需求： 家庭僅靠每月數千元補助度日，近期家中冰箱故障，生鮮食材無法保存，讓這對父女最平凡的「一餐」都成了奢望。

不只是送物資：志工走進家門，傳遞「安心」的踏實感

了解阿國的困境後，道家人文協會採取精準扶助行動：

1.硬體支援： 購置全新的電冰箱與電鍋，解決食材保存與烹飪問題，讓孩子能吃到熱騰騰的營養餐食。

2.民生補給： 準備充足的耐久性食品與生活用品，緩解阿國的經濟壓力。

3.陪伴與引導： 志工親自到府解說電器使用，並陪伴阿國整理生活空間、傾聽其照顧孩子的心路歷程，讓他在社會邊緣感受到被理解的溫暖。

秘書長王愍之：停下腳步傾聽，讓弱勢者知道「自己並不孤單」

協會秘書長王愍之感性表示，每一次走訪都能看見弱勢家庭努力求生的韌性。他強調：「關懷不只是眼前的協助，而是願意停下腳步傾聽困境。我們希望透過一次次的實地走訪，照顧好他們最基本的需求，讓他們生出繼續向前的力量。」

阿國也在訪視中靦腆地向志工致謝：「冰箱壞了很久，一直不知道該怎麼辦，有了這些，孩子的三餐終於不用擔心了。」簡單的感謝，道盡了底層家庭對安定生活的卑微期待。

道家人文協會長年投入全台社會關懷，透過具溫度的訪視行動，將大眾的愛心轉化為弱勢家庭的求生支柱。這份歲末的溫情，不僅填補了阿國家中的空位，更為這對父女點燃了迎向明天的希望微光。

