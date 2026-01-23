道家人文協會連續 11 年深耕宜蘭偏鄉 捐助南安、梗枋國小物資





為了填補偏鄉學習資源的缺口，道家人文協會於昨（22）日發起「助學陪伴．愛不缺席」物資捐贈活動。由理事長張旖率領自費志工團，前往宜蘭縣南安國小與梗枋國小，捐贈包含科學課程師資費、社團鐘點費、圖書及體育器材等多項資源。協會不僅長期挹注教育經費，更於年前安排一日遊，帶領 21 名弱勢學童添購保暖冬衣褲與新鞋，知名品牌 CACO 亦熱心響應。透過長達 11 年的守護，讓偏鄉孩童在溫暖與陪伴中，重拾自信並勇敢探索未來。

精準扶助：填補偏鄉「夜光天使」與課後照顧資源

南安國小與梗枋國小位於宜蘭臨海地區，因漁業蕭條與地方經濟限制，許多孩童面臨隔代教養或資源不足的困境。協會針對兩校需求提供客製化支援：

南安國小： 捐贈夜光天使班所需的扯鈴、呼拉圈等器材，以及兩學期的「多元科學課程」外聘師資費、烹飪用具與科學圖書。

梗枋國小： 提供中低年級課後照顧班及社團鐘點費，確保孩子在課後能獲得妥善的學習引導與興趣發展。

溫暖過冬：志工陪伴一日遊，學習預算分配、自選新衣鞋

除了硬體挹注，協會更重視「深度陪伴」。去年 12 月中旬，協會特別安排了一日遊活動：

傳藝之旅： 帶領 21 名孩子參訪宜蘭傳藝中心，豐富文化體驗。

生活實踐： 在志工陪伴下前往賣場，讓孩子自主挑選保暖衣褲、運動鞋與背包。過程中，志工引導孩子學習掌握預算，培養生活自理與表達能力。

品牌響應： 知名服裝品牌 CACO 慷慨解囊，額外贊助 35 件冬衣，讓孩子在濕冷的宜蘭冬季不再受凍。

理事長與校長：11 年的堅持，累積翻轉人生的力量

道家人文協會理事長張旖指出，偏鄉孩童的潛力無限，只是受限於條件，協會的目標是提供完整的支持，陪伴他們建立自信。

南安國小校長鄭芳庭表示，感謝協會連續 11 年的守護，孩子們的生活態度變得自律且有自信。梗枋國小校長張志弘也提到，資源雖然重要，但志工們真心的陪伴，才真正豐富了孩子的童年，留下幸福的回憶。

讓愛持續流動，偏鄉不再遙遠

一雙新鞋、一堂科學課，對都會區孩子或許平凡，對偏鄉學童卻是開啟夢想的鑰匙。道家人文協會透過 11 年的不間斷行動，證明了「長期主義」在公益中的力量，讓愛成為這群孩子成長路上最安穩的基石。

