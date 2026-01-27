道德喊話沒用啦！周玉蔻：川普在看你賴清德擺平內部大亂鬥的領導力

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%；總統賴清德接受專訪時喊話藍白不要「焦土政策」、推翻我談判成果，那對我國經濟衝擊勢必十分嚴重。資深媒體人周玉蔻則直言，道德喊話和集體罵仗解決不了問題！重要的是：川普總統在看你賴清德擺平內部大亂鬥的領導力⋯⋯

周玉蔻直言，川普總統在看賴清德擺平內部大亂鬥的領導力。（圖／組合圖）

周玉蔻指出，台灣目前已經成為親美與反美親中的政治勢力角力戰場。從美國總統川普總統的視角看，他會跟著民進黨人和台派意見領袖及大小名嘴，一起痛罵在立法院用多數優勢，執行反美討好中國的焦土政策的藍、白立委和國民黨、民眾黨中央嗎？當然不會！持這種想法的人不是浪漫，就是幼稚。

重點是，賴清德。周玉蔻說，川普關注的必然是執政的台灣總統賴清德如何擺平國會內鬥困境，早早確定美方利益為主的法案。

周玉蔻也表示，民主國家內部政黨大亂鬥，川普熟悉的不得了，要他同情賴清德的處境，「恕我直言：不可能」。賴清德能怎麼做呢？川普的哲學，是協商、協商、交易再協商。

周玉蔻舉日相高市早苗為例，高市經驗的啟發，是呼喚出高民調，用民意力量壓制反對黨。賴總統的幕僚應該不難理解這樣的劇本操作與路數的必要性吧。

周玉蔻重申，來自綠營的道德喊話與集體罵仗，藍白並無迫切選舉的態勢下，看來並不擔心也起不了作用。那麼，有其他方案嗎？

不管怎樣，如果只會跟川普哭訴說藍白被中共操控賣台等，恐怕會被他痛罵成沒用，一腳踢開。周玉蔻強調，時不我與，賴總統和幕僚腦筋急轉彎一下吧。

