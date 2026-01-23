道德月刊徵文比賽結果出爐 得獎學校師生共看張榮發特展

張榮發基金會執行長鍾德美（中）頒發獎金及獎狀給一般組第二名洪桐桐同學（右二），並與班導姚瑋雯老師（右一）、施幸妤老師（左一）合影留念。（圖：張榮發基金會提供）

▲張榮發基金會執行長鍾德美（中）頒發獎金及獎狀給一般組第二名洪桐桐同學（右二），並與班導姚瑋雯老師（右一）、施幸妤老師（左一）合影留念。（圖：張榮發基金會提供）

張榮發基金會主辦的第四屆《道德月刊》徵文比賽結果出爐，全臺共計有61所國中參賽，逾三百篇投稿文章，歷經半年的徵選，共有32篇優秀作品脫穎而出，並已刊登於該會官網上供大眾閱覽。獲獎文章大多結合時事，如AI浪潮、鏟子超人、環境保育等議題，顯見年輕世代對新聞脈動的掌握更主動積極，解讀力更勝以往。

這次比賽分一般組與偏鄉組，除了獎金與獎狀，還補助交通與午餐經費，並邀請得獎者所屬班級參觀「長榮海事博物館」、參加「長榮交響樂團」音樂會。第一所來會領獎並參觀的學校，是由獲得一般組第二名的台北市仁愛國中，在老師姚瑋雯帶領下，全班同學難掩興奮之情、與有榮焉。基金會也特別設計溫馨的頒獎典禮，包括請得獎者洪桐桐發表感言，朗誦自己文章的金句及在道德牆上簽名留念等。

基金會執行長鍾德美除親自出席頒獎，並邀請同學們參觀該會甫於日前開幕的「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」。鍾執行長表示，道德月刊是張創辦人於2008年指示發行，在他辭世十年期間，基金會推廣品格道德教育也從發行道德月刊，到舉辦「徵文比賽」、推出「品格小劇場」，甚至與日本麗澤大學合辦國際道德研討會等，繼續發揚光大張創辦人的初衷，讓「道德心」成為重建社會善良秩序。22日也邀請徵文評審到場勉勵得獎同學，並強調「徵文比賽只是形式，活動真正核心價值是讓孩子們覺察內心良善，進一步轉化為道德行動。」

帶隊的仁愛國中姚老師在看完特展後表示，此行不只收穫滿滿的感動，更了解到張創辦人對世界的貢獻、體會他成立基金會行善的用心。同學們除了看展，還在現場玩起各項互動遊戲，包括搶著與張爺爺的蠟像合影，填問卷參加抽機票，甚至只要完成遊戲規定，都能收到小禮物，每一項環節都讓同學們都覺得非常新鮮有趣。

「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」從2026年1月20日起至2月22日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放，活動詳見張榮發基金會官網及臉書粉絲專頁。