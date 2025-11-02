道德淪喪！活貓遭現場宰殺煲「龍虎鳳」 佛山菜館被勒令停業

大陸中心／程正邦報導

佛山私房菜館疑宰殺活貓烹「龍虎鳳」，發文炫耀遭網友檢舉，多部門介入調查。（圖／翻攝自微博）

驚悚爆料：中國餐廳社群「炫耀」活貓入鍋？

近日，中國大陸廣東佛山一家名為「蝦記私房菜」的餐廳，因涉嫌宰殺活貓烹煮傳統野味「龍虎鳳」而引發軒然大波，消息震驚全網。根據陸媒《紅星新聞》及《新京報》報導，10月30日，該餐廳竟在社群平台發文「炫耀」其獵奇食材，附上多隻活貓被關在籠子裡的照片，並寫下：「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳簡直太好了」。更令人髮指的是，其中一張流出的畫面顯示，一隻異瞳白貓被抱到後廚的屠宰台，涉嫌準備現場宰殺入菜。

這道極具爭議的「龍虎鳳」傳統菜餚，其名稱中的「龍」指蛇肉、「虎」指貓肉、「鳳」指雞肉，是一種將三種肉類同煮的煲湯，主要在當地部分地區流傳。

無辜的貓咪在籠子裡面無助地望著鏡頭，渾然不知即將被宰殺上菜。（圖／翻攝自微博）

觸犯文明底線：食安、倫理與非法產業鏈的質疑

「蝦記私房菜」的舉動迅速引發網路「全網公憤」。網友與動物保護志願者群體痛斥其殘忍虐殺動物的行為，並質疑其食材來源的合法性、是否經過檢疫，以及消費者的食品安全問題。

一名網友於10月31日喬裝顧客前往該店拍攝，發現後廚已不見活貓蹤影，餐廳老闆否認售貓肉，稱店內只養了幾隻狗，並辯稱網上流傳的照片是「朋友家養的，我們只是幫忙加工了一下」。但這種輕描淡寫的說法無法平息眾怒，許多網友懷疑活貓早已遭遇不測。

事實上，早在2020年5月，中國農業農村部公布的《國家畜禽遺傳資源目錄》中，已將貓、狗明確排除在「可食用」的家畜家禽範圍之外。這意味著，貓肉並無合法的養殖、檢疫和屠宰機制。

隨著中國寵物貓狗數量超過1.24億隻，貓狗作為人類伴侶動物的社會地位已確立。食用貓狗肉不僅被視為違背現代社會的文明倫理，更可能助長偷盜、投毒寵物貓狗，並將未經檢疫的肉品推向市場的非法產業鏈，對公共衛生安全構成嚴重威脅。

調查人員前往「蝦記私房菜」檢查廚房，並未發現貓肉或蛇肉等相關食材。（圖／翻攝自微博）

當局多部門聯合核查：勒令停業等候結果

事件曝光後，當地官方高度重視。10月31日下午，佛山市南海區九江鎮政府迅速組織市場監管、公安、衛健等多部門啟動聯合核查程序。調查人員隨即前往「蝦記私房菜」，仔細排查了餐廳的後廚、冷庫及食材儲存區，並未在現場發現貓肉或蛇肉等相關食材。

儘管現場未發現違禁肉品，但涉事餐廳已被責令停業整頓，並在美食平台上顯示「已停止營業」。執法人員同時對商家的廣告、菜單進行核查，並向轄區所有餐飲單位普法，嚴禁經營售賣國家禁止使用的食材。當地政府表示，目前仍在等待進一步的調查處理結果，將根據食品安全相關法律法規作出相應處罰。

