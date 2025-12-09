道德綁架！長輩連2天旁聽 台東健保補助預算審查爆爭議

台東縣議會今審查台東社福預算，縣議員簡維國（左）質詢社會處長陳淑蘭（右）。（摘自台東縣議會／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議會今（9）日繼續審查社會處社福相關預算，場外不少長輩連續兩天到場關心進度。多名縣議員質疑縣府溝通不足，甚至認為動員長輩施壓預算，直言是「道德綁架」，社會處則回應已補送資料，強調尊重議會審查。

台東縣政府預計明年推動70歲以上長者全額健保費補助政策，預估經費2億多元，約2萬9千多位長輩將受惠，因此包括台東縣老人會、台東市老人會及友善關懷協會、仁愛長青氣功協會許多長者連續2日到縣議會旁聽。

縣議員林參天直言，這樣的動員方式形同恐嚇。縣議員王文怡認為，預算書未載明細節，只希望把明細資料列印清楚給所有議員審核。

縣議員古志成則力挺長者福利政策，要求盡速提供相關資料，強調社會福利對台東非常重要，「誰砍了預算，回去一定被老人家罵」，並表示台東獲評幸福城市，長者福利更應全力支持，但前提仍須充分溝通。

縣議員簡維國發言火藥味十足，直言昨天至今仍未收到社會處要求補充的資料，社會處也未主動聯繫，卻又讓長輩今天再次到場旁聽，「這樣是要用長輩來綁架預算嗎？」他痛批，預算溝通本是處長責任，卻讓長輩在一旁焦急等待，做法不妥。

縣議員張國洲也質疑，預算尚未審完就對外規畫宣傳，「是審預算重要，還是開記者會重要？」直言縣府作法有本末倒置之虞。

對此，社會處長陳淑蘭澄清，老人家們希望能第一時間得知資訊，因此主動來旁聽，對於預算能否通過，她都尊重議會；而補充資料草案已請同仁盡快送交議員，強調尊重議會審查決定，後續也會加強與議員溝通。

