道德長城也違規？他揭黃國昌座車欠11張罰單

▲民眾黨主席黃國昌遭網紅四叉貓爆料，其座車有11張違規罰單欠繳。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 網紅「四叉貓」近日爆料民眾黨主席黃國昌的新座車由岳家經營的建商提供，他今（15）日再爆該車已有11張違規罰單尚未繳納，大批網友也對此紛紛留言表示：「2月1日以後國昌老師會有很多時間去繳」、「可以請美鳳去幫他關心一下」、「最差的示範」等。

四叉貓今日發文指出，黃國昌原本的座車是雙龍（SsangYong），車牌AWP-1591，也就是登記在老婆高翔名下，上次手扛3000萬時開的那台車。不過，這台車的車牌上個月7日報廢了。

廣告 廣告

四叉貓推測，可能是這陣子黃國昌沒車可以開，所以「恆合建設股份有限公司」這家建商（統編27729361）提供（無償？）一台車牌APQ-0015的公司車給黃國昌搭乘。最近的新聞或直播畫面，都可以看到是這台車接送黃國昌。

四叉貓再說，他當然知道是司機開車違規，跟黃國昌一點關係都沒有，但每天搭乘這台車的黃國昌，被譽為道德長城、正義北極星，是不是應該提醒一下司機轉彎記得打方向燈，以及還有11張過期的違規罰單沒繳呢？

對此，大批網友紛紛在四叉貓的發文底下留言表示：「為什麼這些官違反法條都能擺爛很久也沒事，甚至能搓掉？」、「好好的車為什麼要報廢？」、「咆哮哥自己犯錯都沒關係」、「這麼多罰單，沒有記點或是吊扣駕照的問題嗎？」、「守法很難嗎？」、「即使是親戚開的公司，立委可以接受免費座車這樣的服務嗎？」、「過期罰2倍欸，真有錢」等。

此外，四叉貓先前也曾發文指出，黃國昌近期搭乘的座車都是這台APQ-0015，不過因為去年沒繳停車費，所以被北市府公告，原來這台車是「恆合建設股份有限公司」這家建商提供的公司車（統編27729361），董事長高均也就是黃國昌妻子高翔的兄弟，請問立法委員可以使用建商財團無償提供的座車嗎？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黨機器定勝負？綠營高雄4強爭霸 謝寒冰驚曝「這人」還是會硬上

台南軍火生意大爆發？福麥、大石連環爆 他揭：綠營介入呼之欲出

福麥後又冒出大石？凌濤怒批：瞎扯抗中保台！今早告發國防部