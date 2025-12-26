道心堅定度眾生 把握分秒人生不空過

這是她的人生結業式，馬來西亞檳城慈濟志工周美珠，罹癌過世，享壽64歲，她是慈濟馬來西亞分會，草創時期的志工之一，一路走過篳路藍縷，平易近人，道心堅定，兒子緬懷說，媽媽是世界上最溫柔的超人。

從慈濟馬來西亞分會草創時期、訪視、邀請親友行善，周美珠的菩薩道路，即使罹患癌症、生命最後，堅持前行。

慈濟志工 詹璦菁：「她的為人 樂觀，她給我的印象是，她到哪裡，都會結好人緣。」

周美珠的堂妹 周素月：「在平常的日子裡，美珠也是一直叫我，一定要參與慈濟的活動。」

周美珠的兒子 黃汶龍：「媽媽是這世界上最溫柔的超人，很感謝媽媽，她讓我們在，充滿愛的環境下成長，所以我會延續這分愛，散播給身邊的人。」

周美珠64歲的人生畢業典禮，家人與檳城大山腳慈濟志工祝福她，菩提心相續。

