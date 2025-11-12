道指收紅、費半重挫 台股早盤漲逾百點！台積電平盤震盪

台股週三開盤不久即漲逾百點至27943點。廖瑞祥攝



美國政府停擺危機有解，美股道指狂漲逾500點，但市場對AI泡沫化仍存在疑慮，費半重挫2.48%，台積電ADR收跌1.39%。台股今日（11/12）開高，開盤不久即漲逾百點至27943點，最低則漲15點至27799點，上下震幅極微。若漲勢持續，今日有望收復10日線、月線。

道瓊工業指數週二勁揚559.33點，收47927.96點創收盤新高，漲幅1.18%。標普500指數小漲14.18點，收在6846.61點，漲幅0.21%。那斯達克指數小跌58.87點，以23468.30點作收，跌幅0.25%。費城半導體指數重挫177.26點，收在6979.70點，跌幅2.48%。

台積電昨宣布將第三季股利調高至6元，股民歡騰。今早開盤小漲5元，以1470元開出，最高漲10元至1475元，最低則小跌5元至1460元，股價起伏不大，仍在10日線、月線之下。

主要權值股漲跌互見，鴻海、日月光投控小挫，台達電、廣達、智邦跌逾1%，緯穎回挫逾2%。聯發科則漲逾1%，富邦金、中華電、國泰金、中信金、兆豐金同步小漲。

