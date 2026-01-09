道教也要辦大學！王金平豪捐200萬：盼與佛教良性競爭

台灣道教學院籌備處9日於台中市外埔區無極三清總道院舉行全國道教大型座談會，與會前立法院長王金平（左三）、藍委楊瓊瓔（右二）等人。（温予菱攝）

台灣宗教盛事之一，全國道教大型座談會9日於台中市「無極三清總道院」登場，600餘位地方道教團體代表、學者專家等齊聚一堂。前立法院長王金平表示，為與佛教良性競爭，自4年起便規畫成立台灣道教學院，現今籌備工作穩健推動中，包括課綱擬定、校地勘選等，另為籌得足夠建校基金，他也當場捐出200萬元，盼達拋磚引玉效果。

台灣道教學院籌備處今於外埔區無極三清總道院舉行全國道教大型座談會，與會王金平、藍委楊瓊瓔、《無極天元道脈》三台開山主持黃阿寬道長、佛教長老釋宗皇法師、中道和平聯盟副主席陳樹、中華民國道教總會理事長黃承國、台灣省道教會理事長陳燦宏及各縣市道教會理事長、總幹事與多位道教界耆老等人。

600餘位地方道教團體代表、學者專家等齊聚一堂。（温予菱攝）

王金平說，今天活動主要是讓大家來討論道教的發展，並說明他的師父曾提及，希望道教也能創辦大學，與佛教良性競爭、共於此一理念，故他自4年前，便指示成立專案小組，積極研究與策畫成立台灣道教學院，且在民國111年獲教育部正式核准籌備，直言這標誌著台灣道教高等教育的一項嶄新里程碑。

王金平表示， 現正處於道教學業籌備，包括課綱擬定、校地勘選、資金籌措等多項要務，希望藉此活動達成大家共識，集眾人之力，共同耕耘這片屬於道教的沃土，成就這項「功在當代、利在千秋」的盛事。

此外，為籌得足夠建校基金，王金平也當場豪捐200萬元，希望達拋磚引玉效果，隨即獲得5位熱心人士的響應，陸續認捐。台灣道教學院籌備處說明，在各界的支持下，預計今年有望達成設校目標，未來將持續推動相關座談與教育計畫，期盼為台灣道教的永續發展奠定更穩固的基礎，為台灣道教學院的開辦立下厚實的共識。

