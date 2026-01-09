道教界領袖台中大會師 王金平盼立院進退取捨、朝野和諧

前立法院長王金平出席台灣道教學術化發展座談會，向道教界領袖揮手致意。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕全國道教界領袖今日有600多人齊聚台中市無極三清總道院，舉行台灣道教學術化發展座談會，前立法院長王金平共襄盛舉，媒體詢問針對立法院朝野對立現況，王金平指出，大家有進有退，有取有捨，這樣才能圓滿達成。

王金平說，大家要平心靜氣，也一定要非常理性地來分析，各種衝突對立的前因後果，並提出互相尊重、包容，能夠互相接納的態度處理；大家平心靜氣坐下來討論，反省自己，尊重包容別人，共同想出大家可以接受的方案。

由於立委楊瓊瓔也到場致意，針對藍營台中市長初選，王金平稱尊重2位有意參選的委員，他們私底下協商看看，協商好最圓滿，協商不成也就依黨各種提名程序進行。

楊瓊瓔說，她一直追隨王金平，直言王就是一位公道伯，各項事情都非常圓融，現在也繼續追隨王的道教學院，希望透過宗教，讓社會更加安定、民心穩定、有智慧、國泰民安，這也是大家追隨王一步一腳印持續在做的理念。

今日座談會出席者包括無極天元道脈三台開山住持黃阿寬道長、和平禪寺總住持釋宗皇、中央研究院院士李豐楙、台中市副市長黃國榮、台中市政府民政局局長吳世瑋、中華民國道教總會理事長黃承國、台灣省道教會理事長陳燦宏、台中市道教會理事長紀國華、彰化縣道教會理事長張天從、宜蘭縣道教會理事長李文貴等各山長老耆宿大老出席。

針對藍營台中市長初選，王金平(左2)希望2位委員私底下協商。右2為有意參選的立委楊瓊瓔。(記者張軒哲攝)

