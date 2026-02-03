「道明寺來看杉菜了」言承旭太悲傷 被周渝民攙扶離去

〔記者王靖惟／台北報導〕「大S」徐熙媛逝世一週年，昨(2日)於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，昔日《流星花園》搭檔言承旭、周渝民到場致意，現場氣氛哀傷。

大S紀念碑揭幕，周渝民、言承旭前來致意。(記者潘少棠攝)

仔仔周渝民曾經是大S的男友，而言承旭則是與大S同為《流星花園》男女主角因而交情深厚，兩人因重視過往情分來到金寶山致意，離場時言承旭疑因過於悲傷，仔仔也在一旁貼心攙扶著，畫面曝光後，讓許多網友心碎不已，網友見到畫面紛表示「言承旭好像要碎了」、「他站在那里，像個丟了珍寶的孩子，所有的難過都寫在臉上」、「就像道明寺和花澤類參加杉菜的葬禮」，遺憾3人再也無法重聚。

周渝民曾在去年提及大S逝世時，感性說出「我精神不好時，是熙媛接住我」，而言承旭在追思行進間，站立在旁不發一語，但眼神中有濃烈哀傷，現場氣氛沉重，離開告別時，言承旭疑因過於悲傷。由周渝民攙扶離去。

