道明寺哭別杉菜！言承旭送大 S 最後一程 畫面逼哭全網

大 S（徐熙媛）於 2 月 2 日逝世一週年，親友齊聚金寶山，與具俊曄一同揭開她的紀念雕像。當天細雨紛飛，讓小 S 也忍不住感嘆，若是出太陽反而太不像大 S 的風格。其中，言承旭看著大 S 的雕像哭腫雙眼，離開時還需要周渝民攙扶，畫面曝光後讓不少網友心碎直呼：「像是道明寺來參加杉菜的葬禮。」

言承旭送別大S的畫面，彷彿看到道明寺送別杉菜。（圖／資料照／小娛樂）

2001 年，大 S 與言承旭、周渝民等人一同合作《流星花園》，大 S 與言承旭分別飾演杉菜與道明寺，戲內是戀人，戲外也是交情深厚的朋友。過去言承旭登上中國綜藝節目時，大 S 還曾透過語音為他打氣，兩人友誼始終如一。雖然後來周渝民因合作《戰神》與大 S 交往後分手，但因《流星花園》結下的情誼從未變卦。

廣告 廣告

言承旭在紀念儀式上看著大 S 的雕像神情哀戚、哭到幾乎站不住腳，離開時仍由周渝民攙扶。不少網友看到畫面後紛紛留言表示難過，「就像道明寺和花澤類一起送別杉菜」、「他站在那裡，像個弄丟珍寶的孩子，所有的悲傷都寫在臉上。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導