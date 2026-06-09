道枝駿佑催淚新作開片奪冠！「哭出新境界」喊話粉絲：要看第2次

道枝駿佑飾演除了寫詩之外毫無夢想的平凡男孩，將角色溫柔、內斂，帶點笨拙卻真誠的特質細膩呈現。（采昌提供）

日本青春純愛電影《妳最後留下的歌》由《即使，這份戀情今晚會從世上消失》導演三木孝浩，攜手音樂製作人龜田誠治、原作一条岬，以及男主角「浪花男子」成員道枝駿佑再度合作，在台上映3天，突破211萬元票房，成功寫下今年至今的日本真人電影在台最佳開片成績，催淚口碑也持續在社群發酵，除了道枝駿佑與生見愛瑠細膩動人的演出打動觀眾，電影以音樂串起愛情與遺憾的故事，更成為影迷討論焦點。

道枝駿佑在片中有多場情感濃烈的哭戲，細膩詮釋角色內心的掙扎與不捨。談及這次的表演挑戰，他坦言：「要讓每一場哭戲都呈現出不同感覺，是件很困難的事情。這也是我第一次飾演比自己年齡更加成熟的角色，對我來說是一大挑戰。」並進一步分享：「我因此知道，原來自己能夠帶出這麼深層的情感幅度，真的學習到了很多。他也向觀眾喊話，希望大家不只看一次，更能再度走進戲院感受裡面的細節魅力：「如果大家看第2次、第3次，應該會感受到『原來這句台詞裡也包含了如此的心情啊』。」

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配樂更是旋律流暢、首首動聽，為整部片情感更添層次與渲染力。導演三木孝浩採取「先完成音樂、再進行拍攝」的製作方式：「當然，如果製作時程來不及，我會先從既有歌曲中做播放清單，邊想像氛圍邊拍攝。不過龜田先生竟然先把音樂完成了，所以我們才能真正依照歌曲節奏來拍攝，真是非常感謝！」他也對龜田的創作速度讚嘆不已，「龜田先生寫歌真的非常快。我原本只拜託他做4到5首核心曲目，結果他居然直接帶來28首，真是嚇到我了！一開始還想說『是不是聽錯曲數了？』結果真的有28首！」

對此，龜田也分享創作心境，表示自己是全心投入作品，自然而然地完成大量創作：「因為完全投入進去，不知不覺就做出來了。當然其中也有一些最後沒被採用的曲目，或者改到別的場景使用。不過因為那些都是受到作品啟發而創作出的音樂，所以最後不管以什麼形式留下片段，我都會很開心。」他進一步補充：「能夠和影像彼此互相襯托、互相提升地一起完成作品，我真的感受到非常大的成就感。」

《妳最後留下的歌》在台熱映中。片商也公佈「第二週入場特典」，只要購買該片第二週（6月12日至18日）期間場次電影票乙張，即可憑電影票於6月12日（五）起至原購票影城兌換領取「摯愛回憶劇照明信片」乙組（3張1組），數量有限，送完為止。

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