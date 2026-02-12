道歉也沒用！林國成嗆賴清德「X你娘」挨告 北檢起訴並建請從重量刑

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

民眾黨立委林國成去年7月20日出席「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」造勢活動時，情緒激動辱罵總統賴清德「X你娘」，引發爭議。儘管事後公開道歉，賴清德仍依法提告。台北地檢署今（12）日依《公然侮辱罪》將林國成起訴，並建請法院從重量刑。

民眾黨立委林國成脫口辱罵總統賴清德「X你娘」，遭北檢依《公然侮辱罪》起訴。（圖／林國成臉書）

2025年全台掀起大罷免浪潮，民眾黨在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦反罷造勢活動。當天除民眾黨8席立委到場外，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇及網紅「館長」陳之漢等人也出席聲援。

林國成致詞時表示：「各位，我們已經忍耐他（指賴清德）整年，我要跟他、跟賴清德說，我咧幹～你娘啦！」並高喊「忍無可忍了啦！」相關畫面在社群媒體流傳，引發外界批評。林國成當晚在臉書發文，坦承情緒失控並致歉。

北檢指出，經勘驗錄影畫面認定，相關言詞並非口頭禪，也非雙方衝突或衝動下偶然脫口而出；依發言脈絡判斷，屬故意公然貶抑他人名譽，已逾一般人可合理忍受範圍。檢方表示，林國成身為立法委員，未就議題理性討論，卻在公開場合辱罵國家元首，法治觀念顯有不足，且犯後否認犯行，難認具悔意，因此建請法院從重量刑。

