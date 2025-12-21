道歉也沒用！發限動「中山砍人不揪」 新北19歲男大生遭恐嚇公罪送辦

一名彭姓男大生發限動稱「中山砍人不揪」，雖已道歉下架，警方仍依法函送法辦。（翻攝自IG）

在捷運台北車站、中山商圈隨機殺人事件之後，上週五當晚就有一名網友在社群發限動嗆「中山砍人不揪」，敏感字眼引發社會不安。新莊警方獲報查出發文的是19歲彭姓男大生，昨（20日）通知到案說明。雖然該男已自行下架限動，並在社群上道歉，警方仍依恐嚇公眾罪嫌函送偵辦。

男大生發限動引起恐慌下場為何？

據了解，這則貼文是在19日晚上7點出現在IG限動，由於當時北捷發生震驚社會的隨機殺人事件，限動內容附了一張案發現場照片並寫道「中山砍人不揪」。有人看到後於昨日上午9時向警方報案。

新莊警分局獲報組成專案小組，經分析比對，不到一小時就鎖定貼文帳號是屬於19歲彭姓男大生，昨日中午通知家長陪同彭嫌至警局製作筆錄。

據了解，彭姓男大生已主動下架爭議限動，也發文向社會大眾道歉，強調自己「未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解。」但在社群平台散布足以引發社會恐慌的言論，已經觸法，警方訊後仍依恐嚇公眾罪嫌將他函送法辦。

