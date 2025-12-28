道歉了！酷澎金範錫：補償方案會盡快公布

▲酷澎（Coupang）爆出重大個資外洩事件後，創辦人金範錫首度以公司官網聲明對外致歉。（圖／Coupang韓國官網）

[NOWnews今日新聞] 韓國電商龍頭酷澎（Coupang）近期爆出重大個資外洩事件後，創辦人金範錫（Bom Kim）首度以公司官網聲明對外致歉，表示「誠摯道歉」，並承諾將儘快提出對消費者的補償方案。

金範錫指出，酷澎正配合韓國政府調查，並已回收所有外洩的個人資訊；初步確認有嫌疑人將酷澎客戶資料存放在個人電腦中，但涉及的是酷澎3300萬名客戶中的約3000人資料，資料未被轉移或出售給第三方。

不過，金範錫並未透露補償內容與範圍細節，僅表示會「盡快」對外公布。

此次事件在韓國引發高度政治與社會壓力，原因之一在於金範錫長期居住美國、未親赴首爾出席國會聽證會，遭到輿論批評。

路透先前報導，韓國國會議員正研議對金範錫採取法律行動，理由是酷澎雖在紐約掛牌，但營收主要來自韓國市場，經營責任不該因人不在境內就被稀釋。

