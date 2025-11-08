道歉仍無法善了！一句話引爆第三性怒火 信義商圈台泰大亂鬥
記者楊忠翰／台北報導
台北市信義區驚傳鬥毆事件，8日凌晨3時50分，1名30歲陳姓男子，行經松壽路16巷時瞥見2名穿著火辣的「女子」，隨即上前搭訕對方，並詢問：「你們是男的嗎？」，引發2名泰國籍男子不滿，雙方頓時爆發口角，其中1名泰男科查蓬拿起高跟鞋毆打對方額頭，陳男則向2名泰男揮拳反擊，雙方皆有受傷，並堅持提出告訴，警方依規定受理報案，後續將函送偵查隊續辦。
根據網友在《Threads》上傳的影片顯示，當時雙方已經吵得不可開交，陳男要求2名泰男離去，但科查蓬不甘受辱，仍衝上前去要求對方給個說法，儘管陳男開口道歉，科查蓬仍不滿意，還舉起高跟鞋攻擊對方，陳男忍無可忍出拳反擊。
另名泰男斯里蘇克普原本想勸架，直到撞見陳男動手打人後，他也接著加入戰局，雖然陳男以一敵二，卻絲毫沒有落於下風，當他對斯里蘇克普使出飛踢攻擊後，2名女性友人急忙上前拉人，陳男依舊氣憤不已，試圖將2名泰男趕走，路人見狀紛紛走避，以免遭受池魚之殃！
對此，信義分局表示，今天凌晨3時50分，勤務中心接獲報案，指出松壽路16巷內發生打架事件，警方到場後發現，陳男與泰國籍科查蓬發生衝突，起因是陳男以泰語詢問對方性別，科查蓬認為他很不禮貌，隨即上前質問對方，雙方先是爆發口角，進而演變成互相攻擊。
科查蓬以高跟鞋攻擊陳男額頭，陳男則向科查蓬揮拳反擊，雙方皆有受傷，經警員詢問後雙方皆有提告意願，遂將2人帶回派出所偵辦，後續將函送偵查隊續辦。
