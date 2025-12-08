道歉後繼續參選高雄市長？賴瑞隆：未來持續在政治路上全力以赴

有意角逐明年高雄市長的綠委賴瑞隆近日遭爆，其小孩涉入校園霸凌案，他7日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。賴瑞隆7日再次開記者會並致歉，晚間已與對方家長見面，當面表示歉意。賴瑞隆今日受訪說明自己是如何聯繫上女童母親，經過一個小時溝通後，都有共識要以孩子利益最優先為考量，他也強調如果一個開始有良好溝通的話，也許發展不是這樣。被問到將繼續參選，他表示這段時間還是孩子的事情優先，未來持續在政治路上全力以赴把它做好。

賴瑞隆今日受訪。（圖/中天新聞）

賴瑞隆今天（8日）在立院受訪表示，這幾天自己都在跟學校聯繫，希望透過學校能夠聯繫上對方媽媽，周五也到學校去，周六也到學校去，昨天開完記者會後 得到消息，媽媽願意跟他見面， 接受他的道歉，自己跟女童媽媽談一個多小時時間，雙方溝通說明後，有共識孩子未來能夠持續受教學習，這個最重要。 大人取得默契，以孩子最優先，讓孩子能夠受教學習。 本來她孩子要轉學、 自己孩子也要轉學，現在雙方重新考慮，讓孩子在這部分得到學習，跌倒重新爬起。

賴瑞隆直言，過去這段時間各種因素， 還有立委身分不敢去參與，反而讓對方媽媽覺得消極，他再度表示歉意，也對誇大不實的訊息都有說明，自己也提到孩子心理諮商，會強化情緒控管， 他會在這部分繼續努力。他強調未來會以孩子利益最優先為考量，他也謝謝孩子母親願意讓他們留下影片，讓各界看到他們確實是很友善，賴瑞隆更強調網路上說法並不是事實的，也對孩子造成影響， 對方母親也不希望不實訊息不斷傳遞，造成孩子的傷害，也期盼孩子會有更好的受教權和更好的未來。

賴瑞隆昨日和受害家長見面，他當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。（圖/賴瑞隆提供）

賴瑞隆直言，也許問題沒有想像中那麼複雜，如果一個開始有良好溝通的話，也許發展不是這樣。 對方孩子也受到相當大的影響， 包括對方小孩昨天也錄一段影片給自己小孩，也幫他小孩加油打氣，這次衝突是兩人踢足球為了界外球起的衝突， 但事情越來越擴大嚴重時候，他們也沒有得到什麼訊息， 那這個部分雙方跟學校加強密切溝通，經過這次事件，他也提醒自己，身為父親要協助孩子成長，包括自己孩子和對方孩子，都要盡快回復正常生活，讓他們健康成長。

被問到將繼續參選，賴瑞隆表示，他最近這段時間還是孩子的事情優先，所有政治人物都會遇到挫折困難， 這也是他們政治工作的一環，犯錯改進、不好的檢討，未來持續在政治路上全力以赴把它做好，過程中做不好的持續改進，持續讓自己能夠做得更好。最重要還是讓孩子儘速安定下來， 讓孩子不要為了事件受到影響，因為競選和政治工作是一時的，但為人父母是一輩子的。

賴瑞隆強調，他不想用任何政治角度去看待孩子的事件，作為父親角色自己做得不足的部分，這是他要去思考的問題。至於 外面很多風聲傳言對他而言不重要，他關心孩子的是心理狀態，學校有讓他們當面致歉過，後面他們當然也玩在一起。自己身為立法委員，也是希望所有孩子們都更好，這是他的方向，自己來自於勞工家庭，也知道每個孩子成長會遇到很多問題，現在就是孩子優先，其他各種考量各種揣測，對他來講不重要。對於過度把一個８歲孩子用不實訊息去傷害，賴瑞隆直言， 這是違反兒少法相關規定，他後續會協助受影響的孩子，趕快回復正常生活。

