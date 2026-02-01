道歉文風格突變！嘉南羊乳「正版羊編」疑遭拔職 業界掀搶羊大戰

「嘉南羊乳」近期因社群平台Threads上，「羊小編」的幽默互動與高頻率留言爆紅。 圖：取自嘉南羊乳Thread

[Newtalk新聞] 經營逾 40 年的「嘉南羊乳」爆發公關危機。品牌近期因 Threads「羊小編」幽默互動爆紅，卻因行銷公司自曝代操、總公司發文立場反覆，引發網友質疑小編已遭開除拔職。這場風波不僅讓品牌形象受損，更意外在網路掀起各大企業瘋搶「羊小編」的人才大戰。

「嘉南羊乳」近期因社群平台Threads上，「羊小編」的幽默互動與高頻率留言爆紅。沒想到卻被行銷公司高調自曝「代操」，讓很多粉絲失望抵制，隨後羊小編發文澄清「無代筆」，所有留言都是出自於他手，並被網友發現連夜海巡，努力挽回企業形象。

在羊小編的力往狂瀾努力海巡下，網友逐漸將矛頭轉向行銷公司，挺嘉南羊乳，爆料者帳號緊急轉為私人帳號，該行銷公司的社群貼文也已刪除。看似救回的公關危機，卻又因為昨天公司突發「鄭重聲明」，力挺公關公司，並揚言提告網友，等於打臉原本羊小編的回應，掀起社群風暴，不少人替羊小編抱不平，並退訂羊奶。

而公司疑似看風向不對，悄悄撤掉挺行銷公司的聲明。今日羊小編再度發文道歉，但因為貼文刪刪改改，加上用字遣詞和過去羊小編的習慣不同，被懷疑該文並非大家所喜愛的「羊小編」所寫，「羊羊之前的貼文都沒有錯字，但是這幾篇貼文又抓到好幾個，所以懷疑不是同一人」、「我認為這篇文章是出自桃莉羊！ 我已經不相信嘉南羊乳了！」

另外，更掀起很多企業的「搶羊」大戰，再度掀起網路熱議，「小編的巔峰，努力成為像羊編的小編」、「目前Threads上面最熱門的活動就是尋羊跟搶羊」、「2026年最要注意人身安全的是羊編，稍不留神就被路上隨處遞來的芳草給拐走了」、「不管那間公司都好，真的希望羊編可以跟之前跳槽的美咖小編一樣，換到對他更好更適合更能發揮也更被重視的公司」。

今日羊小編再度發文道歉，但因為貼文刪刪改改，加上用字遣詞和過去羊小編的習慣不同，被懷疑該文並非大家所喜愛的「羊小編」所寫。 圖：取自嘉南羊乳Thread

嘉南羊乳的公關風波不僅讓品牌形象受損，更意外在網路掀起各大企業瘋搶「羊小編」的人才大戰。 圖：取自Thread