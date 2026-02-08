道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡

李千娜失言風波持續延燒。李鍾泉攝

電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。

主動宣告退出活動

李千娜在限動寫下：「對不起！為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。」並向主辦單位與外界致謝與致歉，強調感謝理解與包容，也祝福活動順利圓滿。主動宣告退出演出盼為風波止血。

事件起因於李千娜日前出席《世紀血案》殺青記者會時談及接演初衷，提到「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重」，相關發言被外界解讀為淡化歷史傷痛，引爆批評聲浪，加上事後她又在社群分享「很安心跟團隊一起拍戲，期待上映」、「每一場都很過癮」等貼文，被質疑態度輕忽，點燃大批網友怒火。

李千娜8日在限動發文。翻攝n_a_n_a_l_e_e IG限動

道歉止不住各界怒火聲浪

輿論延燒之下，不僅她參與拍攝的《世紀血案》遭各界抵制，就連已預錄完成、原定除夕播出的節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》也遭波及。主辦單位文化總會7日晚間首度回應表示，節目將與演出單位討論進行適當調整，以回應觀眾期待。

2026高雄櫻花季將於3月13至15日登場，海外卡司包括SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR，以及超人氣饒舌歌手李泳知等；台灣歌手則有陳華、丁噹、Karencici、許富凱、戴愛玲、卓文萱及梁舒涵等人帶來精彩表演。如今李千娜宣布退出櫻花季演出陣容，後續演藝工作會否持續受到影響，仍受外界關注。

楊小黎（左起）、李千娜跟簡嫚書日前出席電影《世紀血案》殺青記者會。李鍾泉攝



