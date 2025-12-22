道歉沒止血！UG母公司董座疑蹭北捷悲劇 今股價慘跌7%

聯發國際董事長鄭凱隆日前帶品牌飲料和花束悼念張文殺人事件受害者。翻攝自李政龍攝、聯發國際官網



台北車站M8與誠品南西19日發生隨機殺人，釀4死11傷，許多民眾事後前往現場悼念，其中就包括2024年崛起的手搖飲品牌UG母公司聯發國際董事長鄭凱隆，不過，他赴現場不僅穿品牌衣服，還擺放品牌LOGO飲料與花束，被外界抨擊蹭悲劇找曝光，雖21日公開鞠躬道歉，外界似乎仍不滿單，聯發國際今（22日）股價盤中下探84.4元，跌幅逾7%。

北市隨機殺人案後，鄭凱隆率團隊到現場哀悼致意，但畫面曝光後，網友質疑他身穿品牌衣服、帶品牌飲料和印有品牌LOGO的花束擺放，像是為了蹭悲劇為品牌打廣告。為此，鄭凱隆昨日率高層公開道歉，解釋門市就在附近才會帶飲料過去，無論出發點為何，行為確實不恰當，模糊真正需被關注的焦點。

不過，鄭凱隆的道歉似乎未能止血，聯發國際今天早盤開出86元，盤中一度下探84.4元，股價下跌逾7.46%。

事實上，聯發國際擁2大手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」、「UG」，前者主打海外市場，後者則是去年才剛成立新品牌，今年進軍美國也創下佳績。而聯發國際2022年掛牌上櫃，今年至11月營收破10.6億元，創下集團歷史新高。

