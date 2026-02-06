道歉界天花板！西田有志「神級土下座」掀全球熱議 高EQ幽默自稱《排球少年!!》真人版

日本男排人氣球星西田有志，日前因一段「滑壘式土下座道歉」影片在社群平台瘋傳，引發各國網友熱烈討論。這起事件發生於2/1的日本排球SV聯賽（SV.LEAGUE）全明星賽期間，西田在發球時不慎擊中場邊工作人員，未料他隨後展現的「高規格致歉動作」，不僅化解尷尬，還意外掀起全球話題，西田本人也在社群平台發文回應，幽默又真誠的態度，再度讓粉絲好感度飆升。

Team Taiwan 粉絲動員中！為 3 月 WBC 世界棒球經典賽啟動各種應援行動

廣告 廣告

西田有志向來是日本男排代表性球星之一，身高186公分，卻擁有驚人的彈跳能力，最高擊球點可達約350公分，加上招牌左手強力扣殺，讓他在國際排壇擁有極高人氣。這次因西田在發球時不慎將球擊向場邊，意外打中一名女性工作人員，西田發現闖禍後幾乎沒有遲疑，立刻整個人魚躍滑行到對方腳邊道歉，因此被稱作「滑壘式土下座」，誇張又認真的畫面瞬間成為社群熱門話題。不少網友紛紛留言表示「反應快到像本能」、「這滑行距離根本比救球還猛」，也有人笑稱這是「道歉界天花板」，甚至直言可列入運動員基本訓練項目。許多球迷也提到，西田平時就以直率個性與認真態度著稱，這次插曲反而再次展現他對賽事與工作人員的尊重。

除了娛樂效果十足，也正好帶出日本文化對於謝罪禮儀的重視。在日本社會中，道歉被視為責任感與誠意的重要表現，而「土下座」更是象徵最高層級歉意，西田毫不猶豫地做出如此大動作致歉，被認為展現高度職業精神，也讓不少海外球迷留下深刻印象。

事件發生後的隔天，西田有志本人也在Instagram發文表示：「SV聯賽明星賽真的玩得超開心！感謝所有願意陪我一起亂來的大家」同時也再次向當時被球擊中的工作人員致歉，並坦言自己沒想到事情會在世界各國引起如此誇張的迴響，他也強調，未來仍會腳踏實地、一步一步努力前進，並幽默表示，這次就當作是送給球迷的「真人版《排球少年!!》」。

這段回應貼文再度引發粉絲熱烈討論，不少人稱讚西田不僅球技出色，連面對突發狀況的態度也展現高度情商。有球迷留言表示「能打又有禮貌真的很圈粉」、「這才是真正的運動員風範」，也有人笑說西田一口氣把「教科書級道歉標準」拉到新高度，讓不少有伴侶的網友開始擔心，未來若犯錯是否也得完成同等級土下座才能過關。

這段「魚躍滑行道歉」不僅在日本，也同步在台灣、韓國、歐美與東南亞等地掀起超高討論度。主辦單位在明星賽後，將MVP頒發給西田有志，部分球迷認為，這項榮譽不僅來自場上的表現，也包含他在事件中展現的運動精神與人格魅力，隨著影片持續在社群平台擴散，這段結合意外、誠意與幽默的道歉橋段，也被不少網友視為2026年體壇最具討論度的經典畫面之一。