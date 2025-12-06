道歉聲明曝光！《信號》趙震雄證實「未成年犯錯」：讓大家失望了
南韓影帝級演員趙震雄曾演過《信號》、《無路可走：輪盤賭》等戲，然而5日遭《Dispatch》爆出自青少年時期就曾犯罪偷竊、涉嫌性侵，成年後也暴力毆打、酒駕等多項指控，對此他的經紀公司Saram Entertainment昨（5）晚發聲明表示，在未成年時期確實有不當行為，但僅有一部份事實，否認和性侵有關的行為，本人深刻反省致歉；然而他的新作品《信號2》劇迷已期待許久，原先預計2026年初播出，如今陷入負面新聞，恐怕影響播出。
被爆未成年霸凌性侵、成年暴力毆打和酒駕 趙震雄形象重挫
《Dispatch》5日突爆料，趙震雄在青少年時期頻繁犯罪，除了是惡霸，還偷車搶劫、涉嫌性侵，嚴重罪刑讓他被送往青少年管教所，此外，在他成年後也在一場聚會上酒醉暴力毆打他人、酒駕等，被起訴處理罰款，甚至吊銷駕照。
而過去趙震雄2004年宣布放棄本名「趙元俊」，以父親的名字趙震雄為藝名展開演藝圈生活，當時他表示想做為人生轉捩點才改名，然而爆料者推測是為了掩蓋犯罪事實；過去他多在《信號》、《無間對決》等作品中飾演警察等正義形象，爆料者不滿「他曾是霸凌弱小的罪犯，如今被塑造成正義化身，受害者該做何感想」？
趙震雄認錯道歉反省 否認改父親名當藝名是掩蓋犯罪
面對多項指控，Saram Entertainment也發聲明回應，向趙震雄本人確認證實在未成年時期有不當行為，但事件發生至今已超過30年，要完全釐清事發經過有困難，相關法律程序也已終結，因此存在一些限制，但「我們明確否認性侵相關指控」。
此外，趙震雄成年後因思慮不周的而造成外界擔憂的部分，他本人非常沉重接受並深刻反省，也對過去因他受過傷害和痛苦的人表達歉意，「讓大家失望了」；最後趙震雄也澄清，以父親名字為藝名並不是要掩蓋犯罪，而是他下定決心變為更好的人的警惕，懇請大家能寬容理解，「對於造成大家擔憂再次鄭重道歉」。
※善待他人，尊重彼此
※拒絕性侵害，請撥打110、113
※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕
責任編輯／張碧珊
