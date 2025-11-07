道歉還情勒？盧秀燕防疫失職稱「媽媽做不好」 議員火大開嗆噁心

即時中心／黃于庭報導

台中市梧棲上（10）月爆發非洲豬瘟案例，全台各縣市嚴陣以待，成功將疫情控制在單一案場，今（7）日全面解除禁運、禁宰令。不過中市府防疫過程狀況百出，幾乎「每天1改口」，甚至還發生擅闖案場清消的離譜行為，農業局長、環保局長、動保處長皆遭拔官。對此，市長盧秀燕赴議會再度鞠躬致歉，民進黨台中市議員林祈烽則回嗆，道歉還自稱「媽媽」，簡直在情勒市民。

林祈烽指出，中市府防疫過程荒腔走板，「沒有做好」跟「做錯」是2回事，如果沒有做錯2名局長幹嘛下台？盧秀燕要道歉就好好道歉；不過很遺憾地，卻只聽到盧說「讓市民擔心了，媽媽做不好一樣要檢討」，他痛批「市長你要搞清楚，這場防疫過程市民是生氣不是擔心，要道歉就好好道歉」。

林祈烽繼續砲轟，「市長，妳是市民的公僕，妳不是媽媽，領國家薪水就好好做事，不要再用媽媽市長4個字，跟市民套交情、情勒市民，莫名其妙！」。接著，他一一點名環保局代理局長陳政良、農業局代理局長蔡勇勝，「你同意盧市長是你媽媽嗎？那我怎麼沒聽過其他市長叫『爸爸市長』？」，不過2人均未回應

最後，林祈烽代某位市民轉達心聲，該市民指出「你們質詢盧秀燕的時後，可不可以要求她不要再自稱媽媽，市長就是市長，她到底是誰的媽媽？噁心到極點、公私不分，她以為她是全台中人的媽媽嗎？她也配嗎？」

