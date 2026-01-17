道瓊下跌83點 費半指數上漲90點

其他人也在看
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不給人上車了？這新制受惠股「狂漲49%」連6噴登強勢股王 網哀：根本買不到
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（15）日台股加權指數收盤30,810.58點，跌131.2點，跌幅0.42%，觀察昨日表現強勢個股，台境*（8476）作為近期土方新制受...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 126
纖維布狂潮來襲！南亞漲停後再衝5%噴量36萬張 「這檔」連3漲近15%炸205億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導晶圓代工龍頭台積電於昨（15）日法說會上公布亮麗財報及展望，激勵今（16）日終盤收紅，股價上漲2.96%來到1740元，創歷史新...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
劉德音看好記憶體前景 砸2.46億加碼美光股票！
【緯來新聞網】隨著AI需求爆發，記憶體市場熱度持續攀升，迎來新一波超級循環。台積電前董事長、現任美光緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
「客戶比我們還有錢」魏哲家一句話定調AI沒泡沫/金寶爆量漲停 領軍熱門成交股/台股創高卻無感 高股息ETF卡關在哪？｜Yahoo財經掃描
受美國科技股拉回與銀行股走弱影響，投資人對企業財報與政策不確定性保持觀望，美股四大指數全面收低，道瓊工業指數下跌0.09%，標普500指數下滑0.53%，那斯達克指數走弱1.00%，費城半導體指數亦走跌0.60%。科技股方面，甲骨文因AI基礎建設相關訴訟與資金壓力疑慮走跌，博通與輝達在高基期下出現獲利回吐，加上銀行股持續受到政策與監管不確定性影響承壓，形成科技與金融同步走弱，拖累整體指數表現，台積電ADR也在法說會前夕震盪走低1.24%，反映市場觀望氣氛濃厚。 亞股方面，日股微幅走跌，韓股上漲，續創新高；港股與上證指數同步收低，區域市場表現分歧。 台股今（15）日承壓回檔，加權指數下跌131.20點、收30,810.58點，跌幅0.42%，成交值6,493.12億元；權王台積電(2330)法說前股價走弱、下跌20元，成為壓抑指數的主因，不過盤面資金轉向中小型股與題材族群，塑化與材料相關個股走揚撐盤，顯示在權值股整理之際，市場仍維持結構性輪動格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 19
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體漲價不影響台積電！力積電等7檔飆破半根停板 分析師樂：行情還沒完
在台積電（2330）法說會釋出，記憶體漲價不影響需求展望的正向訊號下，記憶體族群今（16）日持續點火，多檔個股強勢表態。品安（8088）、力積電（6770）早盤亮燈漲停，群聯（8299）、旺宏（2337）等7檔漲幅突破半根停板。分析師指出，記憶體題材行情尚未結束，整體趨勢仍偏多，已持股投資者可續抱因應後續表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 15
三大法人聯手砍華新！國家隊急撒4.3億救援 另搶「這4檔」衛星概念股入手破萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（16）日在權王台積電（2330）強漲帶動下，開高走高，終場收在31408.70點，大漲598.12點，漲幅1.94%，成交量為8249.5...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
16兆納稅錢送美國？名醫砸近千萬「向館長、藍委」宣戰
政治中心／張予柔報導美國宣布對台關稅調降至15%、且不採疊加計算，被視為有助台灣出口競爭力的好消息，不過相關政策卻在國內引發激烈爭論。部分政治人物與網紅接連質疑，指稱關稅調降的「代價」是台灣將對美國投資高達5,000億美元（約新台幣16兆元），甚至形容為全民買單的巨額支出。相關說法迅速在社群平台發酵，名醫杜承哲更發文嗆聲。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
12月營收年增120%！「記憶體廠」直攻漲停 產品報價大漲六成後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於供需缺口持續擴張，記憶體報價大漲，相關廠商因而大幅受惠，如凌航（3135）今（16）日股價就有亮眼表現，早盤開出114...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
台達電挾1.6萬張大量狂飆8% 股價強噴歷史新天價1135元
電源供應器台達電（2308）今（16）日股價創下歷史新天價1135元，盤中漲幅一度拉到8.6%，並挾帶1.6萬張成交量，價量均有表現，市值也創下2.89兆元的新高，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
15%關稅背後的台積電真實價值與真正含意？
[Newtalk新聞] 隨著美國對台相關關稅正式下調至15%，台灣半導體、AI產業爭取到優惠配額與豁免保障市場，對於台積電與台股長線競爭力的評價正出現明顯轉變。儘管仍有部分學者與市場聲音提出質疑，但若從地緣政治與全球供應鏈戰略高度來看，此舉反而可能是台灣半導體產業的重大結構性利多。 美國商務部15 日宣布，美國與台灣達成最新貿易協議，台灣科技產業將擴大在美國本土設廠與晶片製造投資作為交換，美方將對台灣適用的對等關稅稅率自20%下調至15%且不疊加。 以下是分析師葉俊敏整理解析內容： 回顧去年三月，曾有學者預測台積電股價恐回落至 500元附近，並對整體半導體景氣抱持相對保守看法。然而，隨著時間推進，相關預測不僅未能實現，市場環境也已出現根本性變化。 目前仍有學者示警「三大代價」不可忽視，包括：產業空洞化的疑慮、研發與製造成本上升、海外設廠恐壓縮毛利。甚至點名「矽盾瓦解」將衝擊台積電長期獲利能力。 事實層面：從全球戰略角度看是重大利多 但從實際發展來看，此次關稅下調與擴廠計畫，背後反映的是台美半導體深度合作正式制度化。台積電不再只是代工龍頭，而是被視為全球供應鏈不可替代的關鍵核心。 在地緣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
美台關稅15％！法人：6大傳統產業將是最大受惠者
台美關稅終於拍板，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，對此，法人表示，傳統產業是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。 重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。至於金融業2500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
台美關稅協議懶人包》歷經近10個月談判敲定！台灣對日、韓優惠在哪？ 2圖表一次了解
[Newtalk新聞] 美台關稅貿易協定於周四（美東時間 1 月 15 日）終於敲定了，台灣輸美商品關稅將從先前的 20%，降至與去（2025）年達成協議的日本、韓國、歐盟等國拉到相同水平的 15%，且關稅不疊加，另外，半導體及相關衍生產品之「232 關稅」也取得最優惠待遇，成為全球第一個球取得美國 232 條款優惠的國家。 然而，這次我方對美的磋商過程為何？以及相比於日本、韓國的談判條件，台灣具哪些優勢？《新頭殼》用兩張圖表帶您了解。 關稅談判近十個月終將落幕 這項台美關稅談判自始到落幕的過程，最初要從去年台積電赴美開始看。川普第二任期上任後，對外展現強硬貿易政策，以關稅作為談判籌碼，推動製造業回流美國（Reshoring）。3 月 4 日，台積電董事長兼執行長魏哲家與川普、盧特尼克等官員在白宮共同發布。台積電在原有 650 億美元基礎上，宣佈加碼 1,000 億美元，使總投資額達 1,650 億美元。內容包括在亞利桑那州興建共 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠及 1 個大型研發中心。 隨後，川普 4 月 3 日宣布「解放日」，公布對主要貿易國的關稅關稅措施，其中台灣稅率高達 32%，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11