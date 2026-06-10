道瓊回神漲293點 費半指數跌248點
(台北訊)市場正在權衡美國與伊朗緊張局勢的最新進展，美國科技股再度湧現拋售潮、回吐昨天部分漲幅，華爾街股市今天收盤互有漲跌。道瓊工業指數上漲293.79點或1.33%，收報22426.52點。標普500指數下挫19.08點或0.26%，收在7386.65點。那斯達克指數重挫250.84點或0.97%，收25678.82點。費城半導體指數滑落248.88點或1.93%，收12657.81點。
台積電(TSM)漲1.12美元，收427.92。鴻海、聯電ADR則小跌。台股仍在AI的熱潮中，資金行情持續燃燒，指數單日漲跌超過千點，未來都應以平常心來習慣。由於台灣已不缺投資型資金，外資調節賣壓，將會出現賣多少就可能回補多少的趨勢。
台灣不打仗，資金不缺，護國神山群還在，想看台股崩盤的機會不大。
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股民心碎！台股午盤變臉「跳水千點」 權值股重摔
即時中心／陳奕劭報導由於科技股反彈勢頭減弱，加上美國總統川普表示，美國必須對伊朗擊落美國直升機一事作出回應，美股週二（9日）呈現漲跌互見。台股今（10）日早盤小跌236.95點、0.53%，指數來到44,467.49點。但是到了午盤的時候開始變臉，加權指數下跌1159.41點，指數來到43,540.89點、2.59%，指標權值股台積電、聯電也同步下跌。
收盤／美股反彈迅速熄火！台股重挫1478點 AI指標股全面倒地
美股AI概念股反彈行情迅速熄火，加上中東局勢再添變數，台股今（10）日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第６大跌點，成交金額達1兆3240.93億元；櫃買指數同步大跌18.80點至405.91點，跌幅達4.43%，成交值3063.52億元，中小型股跌勢更為慘烈，市場瀰漫濃厚避險氣氛。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
午盤變臉！台股收盤狂瀉1478點「失守4萬4」 權值股籠罩賣壓
即時中心／陳奕劭報導美股週二（9日）呈現漲跌互見。台股今（10）日早盤小跌236.95點、0.53%，指數來到44,467.49點。但是到了午盤的時候開始變臉，加權指數下跌1159.41點，指數來到43,540.89點、2.59%。終場指數收43,225.54點、跌1478.9點、3.31%，成交量13240.93億元，台積電（2330）收2,255元，跌50元。
別急著入場！她爆台股「獲利全吐光」：一跌就撿是接刀
財經中心／周孟漢報導台股今（8）日賣壓沉重，盤勢開低走弱。加權指數以44507.49點開出後，隨即一路震盪下探，盤中最低觸及42376.86點，單日高低震幅達2694點。面對市場劇烈震盪、全台股民瑟瑟發抖之際，前主播劉涵竹就在臉書大方坦言，光是前兩個交易日的盤整，就已經把自己的獲利全部吐光、再度上演「紙上富貴」，但面對慘綠大盤，她也幽默開示投資人，透露這波跌勢可能只是前奏，浮額起碼要洗 3 天起跳，直喊「明天一跌就撿，高機率是接刀」。
通膨壓力不減 美聯準會預計將利率維持至2026年底
圖／本報資料庫商傳媒｜吳承岳／台北報導路透社最新調查顯示，市場對美國聯準會降息的期待明顯降溫。6 月 4 日到 9 日訪問的 102 位經濟學家中，有 72 位預估，聯準會會把基準利率維持在 3.50% 到 3.75% 區間，並且一路維持到 2026 年底，顯示「高利率維持更久」已經變成主流看法。會出現這個轉變，主要是通膨壓力還沒完全退掉，加上美國 5 月非農就業新增 17.2 萬人，勞動市場仍有支撐，讓聯準會短期內找不到快速降息的理由。市場甚至開始考慮，年底前仍有升息可能，代表貨幣政策比之前更謹慎。高利率環境對金融市場不是小事。當資金成本維持在高點，企業借錢、房貸、信用卡、槓桿投資的成本都會提高，風險性資產也可能受壓。對加密貨幣和成長型科技股來說，如果市場資金變緊，短線追價意願可能下降。不過，高利率不代表市場一定走空。如果美國就業仍穩、企業獲利有韌性，資金還是可能集中流向 AI、半導體、大型科技股這些有成長題材的產業。接下來市場重點，不只是聯準會降不降息，而是通膨能不能真的降溫，以及美國經濟能不能撐住更久的高利率。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
專家看盤》獲利了結賣壓 大盤上演月線保衛戰 抗跌族群來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)面臨獲利了結賣壓，美股半導體族群明顯回檔，權值股轉為高檔整理格局，中小型股留意漲多回跌風險！」分析師林漢偉表示，台股今天上演月線保衛戰，留意成交量與油價變化！ 回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，AI股風險示警影響市場信心，費半指數下跌1.93%，領跌四大指數表現。半導體股科希倫下跌11.44%、邁威爾下跌7.66%。大型科技股蘋果下跌3.65%、微軟下跌2.20%。 林漢偉表示，美股昨天早盤全面開高，市場反映美伊和談利多，國際油價大跌，一度帶動科技股續強，不過多家華爾街投行示警，AI概念股漲幅過大風險升高，半導體族群賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑，費半指數領跌市場，科技股進入震盪整理。 總體面與台指期：美元拉回，美債利率下滑、國際油價創近期新低、台指期夜盤下跌799點，回吐昨天部分漲幅，台積電ADR上漲0.26%，盤中一度回測月線支撐！ 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨持續賣超，期貨空單持續減少，籌碼面仍偏中性偏空，櫃買指數受制月線反壓，高融資個股壓力仍大，留意停損賣壓是否擴散，中小型股波動恐加劇。 二、傳
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
史上第六大！台股收跌1478點 4萬4關卡得而復失
川普下令空襲伊朗、美股再度波動，台股今(10）日開盤一度下跌逾500點，隨後跌幅縮小，指數在44400點附近震盪。
台股下殺破千點！22檔個股慘摔跌停「矽光子9檔逃不掉」 PCB妖股恐吃第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（10）日開盤下跌122.99點報44,581.45點，最低挫跌1,317.04點至43,387.40點，截至中午12時45分報43,416.02點，維持在...
籌碼洗乾淨了沒？ 專家揭台股暴力反彈真相
台股自8日崩跌至低點42376點後，短短2天內大舉反彈超過2300點。這場震撼市場的殺戮彷彿船過水無痕，幾乎收復了所有跌勢。財經作家狄驤在臉書發文表示，要先恭喜昨天有低買的投資朋友們。不過這也讓許多人感到好奇，台股籌碼真的已經清乾淨了嗎？
他曝台股崩「必做這1事」果然抄底台積電！4字口訣不藏私、出現2訊號擇機買進
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導台股今（8）日上演黑色星期一，加權指數終場收43,502.78點，下跌1568.16點，創史上第3大跌點紀錄，跌幅3.48％。面對股市高...
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
股市大跌房價反而會漲？他分析3情況 網揭關鍵：時候未到而已
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導不少投資人好奇，當股市出現大幅修正時，資金是否會轉向房地產市場，進一步推升房價。近日，就有網友在PTT發文分析股市...
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
首季每股只賺0.35元新低！「這低軌衛星大廠」傳捷報市場卻不買單 連崩7日登弱勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（9）日台股加權指數收盤44,704.44點，漲1201.66點，漲幅2.76%，觀察今日表現弱勢個股，手握低軌衛星題材的信錦（1582）...
史上單月最高！台積電五月營收4,169.75億元、年增逾三成
[Newtalk新聞] 晶圓代工一哥台積電（2330）今（10）日公布五月營收為新台幣 4,169.75 億元，創下歷史單月次高，較上個月增加 1.5%，比去年同期增加 30.1%。累計今年前 5 月營收約為新台幣 1 兆 9,618.04 億元，接近 2 兆元大關，較去年同期增加 30.0%，顯示 AI 與高效能運算（HPC）需求持續強勁。 然而，受到中東地緣衝突、市場擔憂主要央行升息等影響，台積電今（10）日股價收跌50 元或 2.17%，至2,255 元。市值來到 58.74 兆元。 第一季，台積電營收 1 兆 1,341.03 億元，創歷史單季新高；據該公司四月份法說會釋出的財測，預估第二季美元營收將介於 390 億至 402 億美元之間，以中位數計算，約季增 10.3%，年增約 32%。以匯率假設 1 美元兌換 31.7 元新台幣，約為 1 兆 2,363 億元至 1 兆 2,743.4 億元之間。而隨著四、五月份營收加總達到 8,277.01 億元，市場普遍認為，台積電第二季營收有潛力挑戰財測高標、甚至不排除超越原先預期。 日前，董事長魏哲家於股東會上表示，過去一年台積電股
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。