道瓊回神漲293點 費半指數跌248點

圖／本報資料庫商傳媒｜吳承岳／台北報導路透社最新調查顯示，市場對美國聯準會降息的期待明顯降溫。6 月 4 日到 9 日訪問的 102 位經濟學家中，有 72 位預估，聯準會會把基準利率維持在 3.50% 到 3.75% 區間，並且一路維持到 2026 年底，顯示「高利率維持更久」已經變成主流看法。會出現這個轉變，主要是通膨壓力還沒完全退掉，加上美國 5 月非農就業新增 17.2 萬人，勞動市場仍有支撐，讓聯準會短期內找不到快速降息的理由。市場甚至開始考慮，年底前仍有升息可能，代表貨幣政策比之前更謹慎。高利率環境對金融市場不是小事。當資金成本維持在高點，企業借錢、房貸、信用卡、槓桿投資的成本都會提高，風險性資產也可能受壓。對加密貨幣和成長型科技股來說，如果市場資金變緊，短線追價意願可能下降。不過，高利率不代表市場一定走空。如果美國就業仍穩、企業獲利有韌性，資金還是可能集中流向 AI、半導體、大型科技股這些有成長題材的產業。接下來市場重點，不只是聯準會降不降息，而是通膨能不能真的降溫，以及美國經濟能不能撐住更久的高利率。

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