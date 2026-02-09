道瓊強彈千點台指期夜盤大漲 投顧：台股迎續攻氣氛

（中央社記者何秀玲台北9日電）輝達領軍之下，美國科技股一掃陰霾，助攻道瓊指數6日飆漲千點，首度站上50000點大關，美股四大指數全部收紅，台積電ADR也勁揚5.4%，台指期夜盤大漲850點。法人表示，美股強力反彈之下，台股有望扭轉偏空氣氛，近期觀察指標為加權指數是否能站回短期均線。

凱基投顧表示，以技術面觀察，6日台股價跌量縮，雖然盤中重挫600點，但終場留長下影線，不僅守住2月2日低點31359點，也守住月線，不過上方短期均線下彎，上檔壓力仍大，必須站回短期均線才能重新轉多。

6日美股表現，道瓊工業指數終場上漲1206.95點，或2.47%，收在50115.67點；標準普爾500指數上漲133.90點，或1.97%，收在6932.30點；以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，或2.18%，收在23031.21點；費城半導體指數上漲433.987點，或5.70%，收在8048.625點。

台股6日劇烈震盪678點，早盤殺低最多下跌逾630點，終場小跌18.35點，收在31782.92點。成交值新台幣6780.75億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人合計賣超新台幣192.26億元。

個股方面，外資買超前3名為力積電4萬896張、聯合再生2萬1589張、華新2萬1163張。賣超榜方面，外資賣超前3名為元大台灣50達2萬6941張、台玻2萬520張、凱基台灣TOP50計1萬2001張。（編輯：潘羿菁）1150209