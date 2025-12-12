道瓊指數創新高科技股挫 法人：台股整理伺機上攻

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美股道瓊和標普500指數創收盤新高，不過甲骨文跌10.8%，美科技股下挫，台指期夜盤揚升221點收28322點，台積電期貨夜盤收1495點，上漲20點。

期貨法人指出，甲骨文財報不如預期，再度引發市場對人工智慧（AI）產業獲利的擔憂，台股11日震盪下跌近376點，主要是美國聯邦準備理事會（Fed）降息已提前反映、美科技股財報短線擾動，以及壽險業因應新制調節台股資產配置等因素，同步造成的技術性震盪，待市場情緒消化，量能續放大，台股整理後仍有機會上攻。

美股道瓊指數上漲646.26點或1.34%，收48704.01點，標普500指數上漲14.32點或0.21%，收6901點；那斯達克指數下跌60.29點或0.25%，收23593.86點，費城半導體指數下滑56點或0.75%，收7411.48點。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）收180.93美元，下跌1.55%，台積電美國存託憑證（ADR）挫1.45%，收304.85美元，甲骨文（Oracle）跌10.83%，收198.85美元，英特爾（Intel）跌3.11%，收39.51美元。

台股11日上下震盪583.83點，盤中最高28568.02點，再創盤中歷史新高，終場收28024.75點，下跌375.98點，成交值新台幣5178.1億元。

在台指期淨部位，三大法人11日淨空單增加1261口至6111口，其中外資淨空單增加2379口至3萬1008口。

日經亞洲（Nikkei Asia）於11日報導，台積電考慮在日本的第2座工廠，生產比原定計畫更先進的4奈米晶片，因應人工智慧相關強勁需求。

墨西哥將對中國及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示此項措施為強化國家經濟。除了中國，韓國、印度、印尼和台灣等將受到影響。（編輯：張均懋）1141212