道瓊攻上5萬點 為何標普500破不了7千點？專家揭箇中緣由

美股道瓊工業指數6日飆漲逾1,200點，首度收盤站上5萬點大關，對照選股更廣的標普500指數上月曾於盤中漲破7,000點價位，但之後一直未能攻克7,000點關卡。投資人可從這個對比察覺出什麼訊息？

由藍籌股組成的道瓊工業指數6日收盤飆升1,206.95點，以50,115.67點作收，再創歷史新高紀錄。道指在2024年5月17日收盤站上4萬點，隔了431個交易日再成功闖關5萬點，也改寫道指歷來跨越萬點里程碑最快的紀錄。

道瓊指數家喻戶曉，如今飛越5萬點整數關卡，可能引起未必天天緊盯股市脈動的散戶投資人注意；但投資策略師指出，選股更廣泛的指數，像是標普500，更能反映美國股市全貌。話雖如此，美股過去一周來歷經嚴峻的考驗，最後以新的萬點里程碑達陣收尾，或許有助於強化牛市繼續向前奔馳的預期。

富國銀行資深全球市場策略師瑞恩認為，道瓊再創巔峰，可能鼓勵一些散戶投資人奮勇追高。

道瓊一舉漲破5萬點的主因

道瓊再創新高，一部分反映美國經濟前景看好，可望讓企業獲利表現錦上添花。瑞恩預期，今年美國可望進一步降息，川普2.0在11月期中選舉前也將祭出財政刺激措施，這雙重利多有助經濟加速成長，帶動美股持續上攻。

另一重要因素是，人工智慧（AI）陰暗面浮上檯面，掀起一陣科技股賣壓，資金於是轉入傳統績優股，為道指漲破5萬點發揮臨門一腳助力。

美國軟體股本周重挫，反映AI加速自動化的負面衝擊令投資人不安。導火線是Anthropic周二推出免費軟體外掛工具，讓企業把客戶支援、法律服務等功能自動化。這種開放原始碼軟體工具可免費下載，無需付費，衝擊靠銷售這類工具獲利的軟體公司，相關公司股價應聲暴跌，賣壓擴及「軟體即服務」（Saas）股，甚至波及主攻繪圖軟體的奧多比（Adobe）和Figma。

科技巨頭投注巨額AI資本支出再度引發質疑，加上高通（Qualcomm）財測乏善可陳，給投資人更多理由殺出科技股，導致周四賣壓沉重。

美股賣壓連續三天，至周五才強彈。外媒評論指出，美國股市正經歷結構性轉變，投資人風險胃納明顯縮小，更放大檢視AI股並汰弱留強，導致盤面領漲股換手，由原先領軍衝鋒的動能股、股性活潑和成長型股票，轉為高配息股、低估值股，以及股東權益報酬率（ROE）高的股票。

標普500指數依舊近關情怯

反過來說，美股大盤如今不再只由「七大巨頭」科技股扛起，資金輪動到可望受惠於經濟成長的其他類股，這說明了為什麼標普500指數表現相對遜色。

標普500指數6日收盤漲1.9%，報6,932.3點。該指數在1月29日盤中衝上7,002.28點新天價後，就一直在6,800點到7,000點以下區間橫盤，未能一鼓作氣衝破7,000點。

分析師指出，標普500指數如今陷入多空拉鋸局面。

往好的方面看，標普500成分股企業獲利表現超越預期，有助股價上攻。根據彭博訪調分析師的共識預測，整體而言，標普500企業今年每股盈餘可望成長13%，而且11大類股中有10個類股將呈現獲利成長（唯獨能源類股例外）。若是如此，這將標誌著2021年以來最普遍的獲利成長，不再只是巨型科技股獨領風騷。

往壞的方面看，標普500指數也受其他不利因素掣肘。川普2.0政策亂無章法，是最明顯的拖累。今年來，川普即興式（常透過社群媒體）宣布令市場錯愕的政策，從逮捕委內瑞拉總統、暗示伊朗政權變天、揚言提高關稅後又作罷、痛批信用卡公司利率太高、砲轟機構投資人購買獨戶住宅助漲房價等等，在在推升市場波動。最近川普提名以長期貨幣政策「鷹派」立場著稱的華許為聯準會（Fed）下任主席，而華許的一些主張，特別是縮小Fed資產負債表規模（「縮表」）和改革Fed體制，都留下讓市場忐忑不安的問號。

這兩股力量最後何者占上風，將決定標普500指數能否再攀新高峰，掙脫目前漲不上去（受川普政策引發的波動性掣肘），又跌不下來（因有美企獲利成績斐然支撐）的困境。

