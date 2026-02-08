道瓊滿血復活！台股夜盤大漲 留意封關倒數賣壓

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然台股上週週線終止連7紅、週線下跌280.83點，不過，道瓊滿血復活站上5萬點大關，當日台股夜盤大漲850點，法人則認為，距離封關日(2月11日)只剩下3天，預料周一開紅盤機率相當高，但若大漲則須留意年前賣壓出籠，年前仍會處於高檔震盪格局，且中長線仍看多。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，且受到近期回檔技術線型轉弱，台股出現震盪整理機率上升；不過，受到道瓊大漲影響，再加上看好跨國AI大廠營運展望依舊看升，且資金出現回流AI相關標的的態勢，加上農曆年後MWC、Nvidia GTC等利多題材將相繼登場，中長期多方架構未變，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

野村投信則認為，科技巨頭的核心競爭力及AI發展題材依舊穩固，隨著資金近日開始回流電子族群，相關指標個股的技術線型也轉為偏多，AI供應鏈在農曆年後重新回到市場主流的機率高，同時市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，這非短期炒作，而且長期產業典範轉移。

不過，野村投信也提醒，近期散戶應注意農曆年前賣壓、記憶體缺料與漲價是否影響消費性電子需求及企業資本支出，台股目前有非常多元的投資題材，建議投資人不妨採主動式ETF策略布局。

